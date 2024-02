Vi è venuta voglia di sorseggiare una buona tazza di cioccolata ma non avete in casa la fecola di patate? Niente paura, ecco la ricetta per preparare in una manciata di minuti la cioccolata calda senza fecola di patate. Per una versione ancor più golosa e invitante, guarnitela con ciuffi di panna montata e marshmallow: sarà un’autentica delizia per grandi e piccoli!

Ricetta cioccolata calda senza fecola di patate

Siete celiaci e non potete utilizzare la farina 00? Nessun problema: per preparare la cioccolata calda sostituiremo la fecola di patate con la maizena. L’amido di mais è senza glutine e ha una consistenza fine e impalpabile simile alla fecola, dunque il risultato è garantito. Ecco gli ingredienti per due tazze e il procedimento spiegato passo dopo passo.

Ingredienti

500 ml di latte intero;

50 g di zucchero semolato;

50 g di cacao amaro in polvere;

50 g di maizena.

Procedimento