I pastel, noti anche come “pasteis de nata” o “pasteis de Belém”, sono un dolce portoghese realizzato con pasta sfoglia e ripieno di crema a base di uova, panna e zucchero. In particolare, questo dolce appartiene alla tradizione culinaria di Lisbona, dove riempie le vetrine di ristoranti e pasticcerie di tutta la città. Ma quali sono i posti dove poter mangiare i migliori pastel a Lisbona? Scopriamolo insieme.

Dove mangiare i migliori pastel a Lisbona: ecco la top 4

Confeitaria de Belém

In Rua de Belém al civico 84, troviamo la Confeitaria de Belém. Si tratta di una pasticceria molto antica aperta nel 1837 ed è proprio in questo luogo che sono nati questi dolci da cui prendono anche il nome. Il locale è sempre molto affollato ed è praticamente monoprodotto perchè sforna ininterrottamente questi deliziosi pasticcini dalle 8 del mattino a mezzanotte. Alla Confeitaria de Belém i pastel vengono serviti tiepidi e normalmente accompagnati con una forte bica, ovvero l’espresso locale. Da provare assolutamente!

Confeitaria Nacional

Al numero 18 di Praça de Figueira, troviamo invece la pasticceria a due piani Confetitaria Nacional, la più antica di Lisbona. Dal 1929 questa pasticceria propone i tradizionali dolci della tradizione culinaria locale tra cui non possono ovviamente mancare i pastel. In questo locale, i pastel sono noti per essere particolarmente dolci e delicati e vengono serviti con il caffè espresso da loro prodotto, realizzato con una miscela artigianale esclusiva.

Pastelaria Aloma

In Rua Francisco Metrass 67, nell’incantevole quartiere residenziale Campo de Ourique, troviamo la Pasteleria Aloma. Si tratta di un’antica pasticceria che vanta ben 70 anni di attività e ha ottenuto il riconoscimento per i migliori pastel del mondo. I loro pastel sono noti per la particolare croccantezza e il loro equilibrio tra la dolcezza della crema e l’amaro del caramello che viene aggiunto al loro interno. Inoltre, se li si vuole portare a casa come sfiziosi souvenir è possibile acquistarli nel negozio che Aloma ha aperto all’interno dell’aeroporto di Lisbona.

Pasteleria Alcôa

Al numero 37 di Rua Garrett, nel cuore del quartiere dello shopping Chiado, troviamo la Pasteleria Alcôa. Si tratta di una pasticceria aperta da pochi anni ma già divenuta famosa per le sue dolci delizie realizzate seguendo le ricette della tradizione del paese e pluripremiate nei concorsi nazionali. Anche i loro pastel hanno ottenuto diversi riconoscimenti tra cui quello come i migliori in assoluto nel 2014. Da provare!