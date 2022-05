Descrizione

Il club sandwich vegetariano è una sfiziosa variante senza carne del classico club sandwich, tradizionalmente preparato con carne di pollo, bacon e uova. Questa gustosa alternativa vegetariana a base di avocado, uova all’occhio di bue, pomodori, lattuga e maionese è semplicissima e non potrà che conquistarvi al primo assaggio. Provateli oggi stesso: sono perfetti per un veloce pranzo fuori casa o come nutriente spuntino.