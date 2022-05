Descrizione

Il risotto alle fragole, prosecco e gamberetti è un primo piatto profumatissimo, raffinato e ricco di gusto, ideale da portare in tavola come variante gourmet del classico risotto alle fragole. L’estate è sicuramente la stagione ideale per sperimentare questa ricetta, semplice e di grande effetto. Provatelo anche nella variante senza lattosio: vi basterà omettere l’aggiunta del burro a fine cottura o sostituirlo con della panna vegetale per non rinunciare a quel tocco di cremosità in più.