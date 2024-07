Come conservare le banane per non farle maturare? Scoprite i consigli se tenerle fuori dal frigo e come non far annerire le banane in frigo.

Le banane sono tra i frutti più amati e consumati al mondo, in ogni stagione. Tuttavia capita che si anneriscano e non sono molto buone da mangiare, ecco i consigli su come conservare le banane per non farle maturare, fuori dal frigo.

Come conservare le banane per non farle maturare: tenerle fuori dal frigo

Ecco alcuni trucchi e accorgimenti per evitare che le tanto amate e mangiate banane diventino subito nere e per questo “cattive” di sapore da mangiare, e anche al tatto. Per non farle maturare eccessivamente le banane andrebbero lasciate fuori dal frigo, specialmente quando sono ancora acerbe. Questi sono gli accorgimenti utili per conservarle al meglio a temperatura ambiente:

Posizionarle in un punto lontano dalla luce solare diretta;

Riporre le banane in una ciotola impedendo che l’eccesso di pressione e l’umidità si raccolgano sulle banane nella parte inferiore del grappolo. Ciò eviterà anche la formazione di ammaccature;

Per accelerare la maturazione, conservare in un sacchetto di carta marrone e posizionarlo vicino a frutta matura, che emette gas etilene che accelera la maturazione e le fa annerire prima. Se invece desiderate rallentare la maturazione, è meglio conservare le banane lontano da altra frutta matura;

Per rallentare il processo di maturazione, coprire i gambi delle banane con un po’ di pellicola trasparente o carta alluminio. Il gambo è il punto in cui viene rilasciato l’etilene che fa maturare il frutto. Coprirlo aiuterà a mantenere le vostre banane fresche più a lungo.

Come conservare le banane per non farle maturare: consigli per non far annerire in frigo

Un consiglio fondamentale su come conservare le banane per non farle maturare troppo è di tenerle attaccate l’una all’altra, a casco, cercando di staccarne una alla volta a seconda delle necessità senza danneggiare le altre. In questo modo prolungherete la maturazione di 3-4 giorni.

Conservatele a temperatura ambiente e mai in frigorifero: alle basse temperature le banane si ossidano più velocemente, non maturano nel modo corretto e diventano nere e mollicce. Nella fruttiera non disponetele mai accanto alle mele: producono etilene, una sostanza che accelera ulteriormente l’annerimento delle banane. Ma come non farle annerire in frigo?

Con la buccia: basta avvolgere il picciolo del frutto o dei frutti con la pellicola per alimenti. In questo modo impedirete la fuoriuscita dell’etilene, il gas che viene prodotto naturalmente durante il processo di maturazione, rallentando il processo di invecchiamento.

Senza la buccia: se avete tagliato la polpa della banana e non volete che annerisca, aggiungete qualche goccia di succo di limone, lime o ananas e lasciatela riposare in un recipiente. La vitamina C contenuta in questi frutti fungerà da antiossidante. In questo modo, tuttavia, il gusto della polpa potrebbe risultare alterato.

In ogni caso, evitate di conservare le banane nel frigorifero, questo fa in modo da farle diventare scure e molli a causa delle basse temperature. L’ideale è mantenerle a temperatura ambiente, ma non con l’esposizione diretta al sole, ed in un luogo molto caldo.