Il tofu, definito anche come caglio di semi di soia, è un alimento altamente proteico a base di soia, che si è diffuso in quasi tutto l’estremo oriente. Sebbene il suo nome sia giapponese, ha origini cinesi. Ma si può mangiare dopo la scadenza? Ecco i cibi che si possono consumare e se il tofu è uno di questi.

Il tofu si può mangiare dopo la scadenza? Consigli su quanto dura sottovuoto

Partiamo dal dire che il tofu si conserva sempre in frigorifero tra 2° e 5° gradi. Aperto il sottovuoto e prima dell’uso, il tofu va lavato con un getto leggero di acqua fredda. Il tofu rimanente può essere conservato, mettendolo in un recipiente e ricoprendolo completamente con acqua fredda. Il recipiente va chiuso e riposto in frigo. Cambiando l’acqua ogni giorno il tofu si conserverà da 2 a 7 giorni circa.

L’inizio dell’acidificazione indica che il prodotto inizia a deteriorarsi. Indipendentemente dalla data di scadenza, è da evitare l’utilizzo di tofu qualora fosse diventato acido o mostrasse un colore diverso da quello originale. In ogni caso è un prodotto fresco e come tale va consumato.

La temperatura del frigorifero di casa va verificata regolarmente, al fine di conservare meglio i vostri prodotti, evitando così contaminazioni alimentari con relativi problemi di salute e perdite finanziarie inutili.

Tofu, si può mangiare dopo la scadenza? Rischi da considerare

Il tofu, formaggio derivato dalla soia e consumato largamente da coloro che seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, come detto in precedenza, va considerato come un prodotto da conservare al fresco e da evitare quando scade. Il tofu è un alimento ricco di proprietà benefiche, in quanto è ricco di proteine e di amminoacidi oltre che di molti minerali fondamentali per il buon funzionamento del nostro organismo.

Il tofu quando è scaduto cambia completamente nell’aspetto, nell’odore e persino nel sapore. Quando è andato a male, infatti, presenta una colorazione che varia tra il rosa ed il verde, ha un odore pungente ed un sapore estremamente acre. Proprio per tale motivo bisognerebbe evitare di mangiarlo dopo la data di scadenza.

Se, però, dovesse capitare di consumarlo quando ormai non è più buono a causa di una distrazione o perché ci si era dimenticati di averlo nel frigo, sappiate che ci possono essere conseguenze a volte anche gravi. Nei casi più gravi si può arrivare ad avere una vera e propria intossicazione alimentare con sintomi quali vomito, dissenteria, nausea e febbre.