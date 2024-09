Scoprite di seguito come fare il mosto d'uva in casa, ecco svelata la ricetta!

Il mosto d’uva, che consiste in succo d’uva non fermentato, si utilizza in varie preparazioni tra cui, marmellate, dolci o biscotti di vario tipo. Ma come fare in casa? Scoprite la ricetta.

Come fare il mosto d’uva: ricetta da provare in casa

Il mosto d’uva è il succo dell’uva non fermentato che possiamo utilizzare come ingrediente per la realizzazione di torte e biscotti. Il mosto si ricava dalla pigiatura e spremitura degli acini dell’uva fresca. Il succo che si ottiene è un liquido zuccherino, naturalmente al gusto d’uva! Il suo aspetto dopo la spremitura è torbido, quindi non stupitevi del suo colore. Si può preparare facilmente in casa, scoprite come!

Lavate accuratamente l’uva e separate gli acini dai graspi;

Se ci accorgiamo della presenza di qualche acino rotto o marcio, scartiamolo.

A questo punto passiamo gli acini al passaverdure: per facilitare l’operazione possiamo tagliare a metà gli acini;

Il liquido ottenuto andrà filtrato con un colino a maglie molto strette: ecco fatto il mosto d’uva in casa;

Possiamo velocizzare ulteriormente questa procedura utilizzando l’estrattore: basta inserire gli acini dentro l’apparecchio e l’estrattore farà tutto il lavoro al posto nostro, senza bisogno di filtrare alla fine.

Il mosto d’uva si può conservare in un contenitore ermetico oppure in una bottiglia di vetro ben chiusa in frigorifero, per rallentare il processo di ossidazione. Ricordate che il mosto d’uva fresco si può conservare per 3/4 giorni in frigorifero. Se non viene consumato subito è consigliabile congelarlo in modo da usarlo successivamente nelle ricette.

Come fare il mosto d’uva: consigli in cucina

Abbiamo visto quali sono i passaggi per fare il mosto d’uva in casa, ecco qualche altro suggerimento. Per prima cosa mettete zucchero e farina in una ciotola, prendete qualche cucchiaio di succo d’uva non fermentato o mosto d’uva ricavato direttamente dal vino e iniziate a mescolare il tutto per ottenere una sorta di cremina.

Aggiungete un po’ alla volta anche il resto del succo d’uva e trasferite il tutto in una pentola. Mettete sul fuoco e aspettate che il composto raggiunga il bollore. Abbassate la fiamma e proseguite la cottura per circa 10 minuti senza mai smettere di mescolare. Infine distribuite il composto così ottenuto in barattoli di vetro sterilizzati e fate raffreddare prima di gustare. Quali sono le sue proprietà?

Il mosto ricavato dall’uva è una sostanza piuttosto zuccherina, è ricco di sali minerali, vitamine a cui si aggiungono tutte le proprietà derivanti dalla buccia degli acini dell’uva come antociani, leucoantociani, flavoni e catechine. Sono tutte queste componenti che influenzano le proprietà del vino e dei suoi derivati.