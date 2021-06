Come fare gli spaghetti al sugo di pomodoro fresco

Cuocete gli spaghetti in acqua bollente salata finché non saranno al dente. Riserva 1 tazza (235 ml) di acqua della pasta prima di scolarla.

Mentre gli spaghetti cuociono, scaldare l’olio d’oliva in una padella capiente (deve essere abbastanza grande da potervi condire la pasta). Aggiungere l’aglio e i pomodori e mescolare fino a quando non saranno ben incorporati. Condire con sale e pepe.

Cuocere i pomodori per 5 minuti fino a quando non si ammorbidiscono e rilasciano parte del loro succo.

Quindi aggiungere il vino e farlo ridurre per 5-10 minuti fino a ottenere una salsa sciropposa.

Aggiungi la pasta al sugo, insieme a una spruzzata di acqua della pasta e mescola per condirla per circa 1-2 minuti in modo che la pasta finisca di cuocere e assorba il sapore della salsa.