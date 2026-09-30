L’autunno porta con sé temperature più fresche, giornate più corte e il desiderio naturale di cibi caldi che avvolgano. In tutta Italia, le famiglie riscoprono i comfort food più genuini, scegliendo piatti che combinano semplicità, tradizione e un tocco di nostalgia.

Tra gli ingredienti più ricorrenti troviamo la pastina, i legumi locali e i prodotti di montagna, tutti protagonisti di ricette che si adattano perfettamente ai social ma, soprattutto, alla cucina di casa.

Pastina in brodo: la star dei social e della tavola

Negli ultimi mesi, la pastina in brodo è diventata una vera icona su Instagram e TikTok, dove brevi video mostrano pentole che fumano e cucchiai pieni di stelline, risoni o tempestine. Il segreto di questo boom è la sua estrema versatilità bastano pochi ingredienti – 80 g di pasta, 500 ml di brodo vegetale o di carne, un cucchiaio di parmigiano, olio extravergine d’oliva e, se si vuole, una noce di burro – per ottenere una zuppa calda e confortante in pochi minuti. Il procedimento è lineare: portare il brodo a ebollizione, aggiungere la pasta, mescolare per evitare che si attacchi, e, a fine cottura, mantecare con parmigiano e un filo d’olio. Il risultato è una ciotola fumante pronta a scaldare corpo e anima.

Quale formato di pasta scegliere?

Le stelline sono le più associate all’infanzia, ma anche le tempestine i quadrucci e i risoni funzionano egregiamente. L’importante è non sovraccaricare il piatto di pasta: il brodo deve rimanere il protagonista, avvolgendo la pastina senza trasformarla in un risotto asciutto. Questa attenzione al rapporto tra liquido e pasta rende il piatto ideale per la condivisione online, dove la trasparenza del brodo è parte dello spettacolo visivo.

Le zuppe marchigiane: tradizione contadina e creatività di chef

Le Marche, con la loro terra ricca di legumi autoctoni, offrono una varietà di zuppe che vanno dalla vellutata di zucca al minestrone di verdure. Lo chef Michele Antonelli, del ristorante-bottega GastroBì a Loreto, sottolinea come la zuppa sia una risorsa strategica per la ristorazione perché è completa, equilibrata e permette di contenere i costi grazie all’uso di prodotti di stagione. Un elemento chiave è il brodo che può essere arricchito con porcini secchi, agrumi o spezie come noce moscata e chiodi di garofano. Il consigliato soffritto di cipolla, carota e sedano, arricchito con erbe aromatiche, crea la base perfetta per legumi come il cece rosa il fagiolo monachello o la cicerchia di Serra de’ Conti. Chef Marco Domenella suggerisce di tagliare le verdure a cubetti delle dimensioni di un dado da gioco: in venti minuti dal bollore la zuppa è pronta, con la possibilità di aggiungere pasta o più brodo a piacere. Per chi ama i sapori intensi, una spruzzata di zenzero o di ginepro nella fase finale può fare la differenza, mentre un filo d’olio vergine a crudo completa il piatto.

Sapori autunnali del Biellese: dal campo alla tavola

Nel Piemonte settentrionale, l’autunno si riconosce nei piatti che richiamano le montagne: castagne, funghi, polenta e formaggi di alta quota. Le castagne rimangono il simbolo più immediato, consumate classicamente come caldarroste sul fuoco. La polenta concia preparata con farina di mais, burro e formaggio fuso, è il comfort food per eccellenza della zona di Oropa, capace di scaldare le serate più fredde. Un’altra specialità è il ris an cagnùn riso condito con burro e toma, che diventa filante grazie al calore del formaggio. La süpa mitonà una zuppa di pane raffermo, brodo, formaggio e verdure, dimostra come la cucina povera si trasformi in un piatto ricco e sostanzioso. Non vanno dimenticati i funghi porcini e finferli, raccolti con le prime piogge, né la bagna cauda salsa a base di acciughe, aglio e olio, perfetta per intingere le verdure di stagione. Infine, i formaggi di montagna – toma, maccagno e altri – arricchiscono tutti questi piatti, creando un legame indissolubile tra territorio e tavola.

Consigli pratici per un comfort food veloce

Che si tratti di pastina, di una zuppa marchigiana o di un piatto biellese, la chiave per un risultato impeccabile è la qualità degli ingredienti e la cura del brodo. Preparare in anticipo un brodo vegetale o di carne e conservarlo in freezer permette di ridurre i tempi di cottura. Quando si vuole aggiungere un tocco di cremosità, un cucchiaio di burro o un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo esalta il sapore senza appesantire. Infine, non sottovalutare il valore del parmigiano grattugiato o di erbe fresche come prezzemolo o maggiorana: bastano una spolverata per trasformare una semplice zuppa in una vera coccola autunnale.