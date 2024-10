Il gateau di patate: un classico della cucina napoletana

Il gateau di patate, conosciuto anche come gattò, è un piatto che affonda le radici nella tradizione culinaria napoletana. Questo sformato, nato nel Settecento dall’influenza della cucina francese, è diventato un simbolo della gastronomia campana. La sua preparazione richiede ingredienti semplici, ma il risultato finale è un piatto ricco e saporito, capace di conquistare i palati di tutti.

Ingredienti e preparazione del gateau di patate

Per realizzare un ottimo gateau di patate, è fondamentale utilizzare patate di qualità. Iniziate lessando le patate e schiacciandole fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungete poi uova, burro e formaggi come provola, mozzarella o scamorza. Non dimenticate di incorporare salumi, come il prosciutto, e formaggio grattugiato, come il grana o il pecorino. Mescolate bene il tutto e trasferite il composto in una teglia. Spolverate con pangrattato e infornate fino a ottenere una crosta dorata e croccante.

Varianti e consigli per un gateau perfetto

Il gateau di patate è un piatto versatile che può essere personalizzato in molti modi. Potete aggiungere verdure come zucchine o funghi, oppure aromatizzare con spezie come il pepe o la noce moscata. Per un tocco extra di sapore, fate colare del burro fuso sulla superficie prima della cottura. Questo renderà la crosta ancora più invitante. Il gateau si serve caldo o tiepido, ed è perfetto come piatto unico per un pranzo in famiglia o come antipasto durante le festività. Abbinatelo con un Falanghina o un Greco di Tufo, vini bianchi campani che bilanciano la ricchezza del piatto.