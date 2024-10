La resilienza di Velia De Angelis: una chef che non si arrende

La storia di Velia De Angelis è un esempio di come la passione per la cucina possa superare anche le sfide più difficili. Originaria di Orvieto, Velia ha costruito una carriera brillante nel mondo della gastronomia, lavorando in rinomati ristoranti come Palazzo Sasso sulla costiera Amalfitana e partecipando a programmi televisivi di successo come Velia’s Cooking Style. Tuttavia, la sua vita ha subito un cambiamento radicale nel 2010, quando le è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

Una diagnosi che cambia tutto

La diagnosi di sclerosi multipla ha colpito Velia come un fulmine a ciel sereno. “Ho passato una settimana di completo sfasamento”, racconta, ma ha accolto la notizia con una certa positività. “Almeno ora sapevo di cosa si trattava e che esistevano cure per migliorare la mia condizione”. Nonostante le difficoltà, Velia non ha mai smesso di lavorare fino all’arrivo della pandemia, che ha aggravato la sua situazione. La mancanza di interazione sociale e la necessità di rimanere in casa hanno reso la sua lotta ancora più difficile.

La passione per la cucina non si spegne

Anche se ha dovuto lasciare la cucina, Velia ha trovato nuovi modi per esprimere la sua passione. Attraverso i social media, condivide la sua vita quotidiana e la sua ironia, affermando: “Io non sono la mia malattia”. Le mancano i momenti di lavoro in brigata, l’adrenalina del servizio e anche i piccoli dettagli che caratterizzano la vita di un chef. “Organizzare il frigorifero in modo maniacale” e “pulire l’affettatrice” sono attività che le mancano profondamente. La sua creatività culinaria, espressa in piatti come il baccalà al forno con pecorino romano, è un aspetto che le manca, ma non ha rinunciato ai cibi che ama.

Un evento di solidarietà per la fisioterapia

Recentemente, Velia ha partecipato a un evento speciale chiamato Chef per Chef, organizzato per raccogliere fondi per la sua fisioterapia a domicilio, non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. “È stata una vera sorpresa”, racconta, riferendosi alla partecipazione di oltre 100 persone, molte delle quali desiderose di conoscerla. L’evento è nato da un pranzo intimo con amici chef, che ha ispirato l’idea di un evento più grande. “Dopo tre ore dalla pubblicazione della locandina, era già tutto esaurito!”.

La storia di Velia De Angelis è un esempio di resilienza e passione. Nonostante le sfide che la vita le ha posto, continua a ispirare gli altri con la sua determinazione e il suo amore per la cucina.