Come promuovere un ristorante offline: idee e consigli

Se è pur vero che il marketing online oggi la fa da padrone, non si può sottovalutare l’importanza di strategie di comunicazione e pubblicità più tradizionali. Questo ancora di più se si ha una attività geolocalizzata come un ristorante.

La pubblicità online nel settore della ristorazione ha ancora un impatto molto forte e quindi è importante utilizzare tutte le strade possibili per attirare clienti e, soprattutto, fidelizzarli al fine di costruirsi una solida reputazione. Il passaparola è infatti fondamentale per pubblicizzare un ristorante ma, a differenza di quanto si possa pensare, non è qualcosa che nasce da solo: bisogna impostarlo e farlo crescere.

Come? Ci sono una serie di idee da mettere in campo e non è detto che debbano per forza essere complicate o costose, anzi. Una di queste per esempio ha prezzi accessibili ed è di immediata applicazione: l’utilizzo di gadget e abbigliamento personalizzato. Si può cominciare da grembiuli personalizzati per chef e baristi o divise per i camerieri; è un modo per dare valore aggiunto al locale, aumentare la propria brand identity e – elemento da non sottovalutare – creare un senso di appartenenza nel personale stesso.

I Gadget per ristoranti: una promozione vincente

Non si pensi che la divisa del personale di cucina sia solo un elemento utile e necessario per mantenere la dovuta igiene. Proprio perché si trattano gli alimenti da servire ai clienti, l’immagine di ordine, pulizia e accortezza che si dà è fondamentale per aumentare la percezione della qualità del servizio.

Insomma i grembiuli personalizzati non solo rafforzano l’identità del locale, ma trasmettono anche professionalità e attenzione ai dettagli.

Grembiuli da chef con logo

Come personalizzare i grembiuli? Ovviamente con il logo del ristorante, ma si possono aggiungere anche delle frasi o altre scritte. Si può anche mettere il nome dello chef, così che sia facilmente individuabile dalla clientela e si crei un rapporto di maggiore confidenza.

Sono perfetti poi per quando si fanno foto allo staff e al locale, anche per i social. La pubblicità online ha quindi sempre una parte rilevante, ma parte anche dalle azioni che si compiono ne mondo reale.

Divise per i camerieri

Allo stesso modo, grembiuli o divise per camerieri e baristi svolgono un ruolo importante nell’esperienza del cliente. Banalmente, servono per identificare a prima vista il cameriere senza confonderlo con altri clienti, poi trasmettono un’immagine di professionalità e coerenza. Ci sono più tipologie di divisa fra cui scegliere. Si può optare per un completo tshirt e pantaloni tinta unita, solitamente neri, oppure una maglia o camicia uguali per tutti con dei semplici jeans. Oppure si possono personalizzare anche le maglie dei camerieri, sempre con logo e nome ristorante.

Il potere del passaparola

Come accennato, il passaparola rimane uno degli strumenti più potenti per promuovere un ristorante. Clienti soddisfatti sono più propensi a parlare positivamente della loro esperienza culinaria con amici e familiari. Per incentivare il passaparola è fondamentale offrire un servizio eccellente e una atmosfera piacevole; la qualità del cibo deve già essere data per scontata, considerata l’altissima concorrenza esistente. Piccoli gesti come offrire un calice di spumante all’antipasto o un dessert col caffè possono davvero fare la differenza, influendo pochissimo sui costi.

Un altro modo efficace per stimolare il passaparola è attraverso eventi speciali. Organizzare serate a tema, degustazioni di vino o eventi culinari può attirare nuove persone e creare buzz attorno al ristorante. Durante questi eventi, l’uso di grembiuli personalizzati per lo staff può contribuire a creare un’atmosfera professionale e accogliente.

Partecipazione a fiere e manifestazioni

Le manifestazioni di settore sono momenti perfetti per ampliare la propria clientela. Per esempio nelle fiere, per presentare il proprio tipo di cucina, oppure a eventi ludici o di volontariato. In ogni caso, proprio perché si sarà lontani dal locale, avere abbigliamento personalizzato e coordinato sarà ancora più importante per farsi riconoscere.

Volantini e materiale cartaceo

Infine, il materiale cartaceo è sempre un veicolo utilissimo per trovare nuovi clienti. Volanti e depliant si possono distribuire nelle caselle della posta oppure agli stand durante gli eventi, per presentare il proprio menù, le specialità e, ovviamente, dare informazioni tecniche come orari di apertura e indirizzo. Non si sottovaluti l’importanza del cartaceo: per quanto meno usata di un tempo – e questo è un bene per l’ambiente – ben dosata e ben distribuita porterà sicuramente nuovi clienti da fidelizzare col tempo.