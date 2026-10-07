L’Isola d’Elba si prepara a vivere una settimana interamente dedicata al castagno. Dal 18 al 25 ottobre, i borghi di Marciana e Poggio aprono le porte a visitatori, famiglie e curiosi, offrendo una serie di appuntamenti che coniugano natura, tradizione e gastronomia.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Marciana insieme ad associazioni locali, è inserita nella più ampia Settimana delle Castagne un festival autunnale che celebra il patrimonio arboreo e culinario dell’area occidentale dell’isola.

Programma della Settimana delle Castagne: eventi giorno per giorno

Domenica 18 ottobre dà il via con la Festa d’Autunno nel cuore del borgo: stand gastronomici, musica dal vivo e attività ricreative per i più piccoli. Il lunedì successivo, 19 ottobre, è previsto il Laboratorio Foliage per famiglie, organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; i partecipanti esploreranno il bosco, apprenderanno le caratteristiche degli alberi e raccoglieranno foglie per realizzare composizioni artistiche.

Martedì 20 ottobre: artigianato e escursioni

Il 20 ottobre la Casa del Parco di Marciana ospita il Corso per cesti in vimini una lezione pratica che rivela uno dei mestieri tradizionali legati al territorio. Nel pomeriggio, alle 14.30, partecipa l’escursione dalla frazione Patresi alla Valle del Bollero, guidata dal CAI – Club Alpino Italiano – Sottosezione elbana, per scoprire i castagneti e le antiche tecniche di coltivazione che hanno modellato il paesaggio montano.

Mercoledì 21 ottobre è programmata una passeggiata panoramica da Marciana a Poggio, passando per Via San Cerbone, con visita alla mostra dello scultore Giò Pomodoro. Giovedì 22 ottobre, invece, il bosco diventa un’oasi di benessere con il Foliage e Yoga mentre nel pomeriggio si tiene l’incontro “Il lavoro nel castagneto: potatura e tree-climbing” con l’esperto Marco Rinaldi, in collaborazione con Italia Nostra. Venerdì 23 ottobre, alle 17.30, la Casa del Parco accoglie la Tavola Rotonda sulla presentazione del Distretto Rurale Castanicolo Toscano.

Il 21° Concorso Nazionale Castagne Marroni e Farina di Castagne: i dolci in gara

Sabato 24 ottobre è il giorno clou della settimana: il Concorso Nazionale Castagne Marroni e Farina di Castagne – I Dolci. La manifestazione si svolge nella palestra del plesso scolastico di Marciana, dove gli aspiranti pasticceri e le pasticcerie professionali presentano le loro creazioni. Sono previste due macro-categorie – Professionisti (pasticcerie, ristoranti, forni) e Non Professionisti (amatori) – e due sezioni di degustazione: “Dolci al cucchiaino” e “Torte, biscotti e dolci lievitati”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 ottobre; le ricette dovranno essere consegnate il 24 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, direttamente alla sede del concorso. Una doppia giuria, formata da esperti gastronomi, giornalisti del settore e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, selezionerà i vincitori per ogni categoria e sezione. La premiazione avrà luogo nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, in Piazza For di Porta a Marciana.

L’evento è realizzato dal Comune di Marciana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno, la Pro Loco Marciana-Elba, l’Associazione Pedalta e l’Associazione Il Rifugio, con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il sostegno di questi enti garantisce una gestione coordinata e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale dell’area.

La settimana si chiude domenica 25 ottobre a Poggio con la tradizionale Castagnata. Dalle 11:30, stand gastronomici, mercatini artigianali e attività ludiche accolgono residenti e turisti. Tra le specialità protagoniste troviamo i necci crespelle di farina di castagne farcite con ricotta di pecora, miele o formaggi, servite calde per chiudere in bellezza l’intero ciclo di celebrazioni autunnali.