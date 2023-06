Come conservare il succo di limone fresco appena spremuto: metodi efficaci e consigli pratici per farlo durare il più a lungo possibile.

Il succo di limone è un ingrediente incredibilmente versatile, che in cucina può essere utilizzato in mille modi diversi: per preparare bevande, aromatizzare dolci, creare salse e condimenti, insaporire insalate e molti altri piatti tra cui carne e pesce.

È apprezzato non solo per il suo sapore fresco, acidulo e aromatico, ma anche per le sue innumerevoli proprietà benefiche: è infatti ricco di potassio, vitamina C e flavonoidi, che gli conferiscono uno spiccato potere antiossidante.

Per poter beneficiare delle sue proprietà, è importante utilizzare del succo di limone fresco, possibilmente appena spremuto. Capita tuttavia che ne avanzi o che si abbia la necessità di spremere tanti limoni per conservarne il succo.

Qual è il modo migliore per conservare il succo di limone e far sì che rimanga fresco a lungo senza ossidarsi? Scopriamolo insieme!

Come conservare il succo di limone

Purtroppo il succo di limone appena spremuto ha una durata limitata e tende a ossidarsi e a perdere rapidamente il suo sapore e le sue proprietà se non viene conservato nel modo giusto.

Innanzitutto vi consigliamo di acquistare dei limoni di buona qualità, possibilmente biologici. Evitate i limoni troppo maturi o troppo verdi, che hanno un sapore meno intenso e scegliete invece dei limoni freschi e privi di ammaccature, tagli o segni di muffa.

Anche il metodo con il quale si estrae il succo è importante: potete usare uno spremiagrumi manuale o elettrico, facendo attenzione a non schiacciare la buccia o i semi, che potrebbero conferire al succo un retrogusto amaro. Infine, vi suggeriamo di filtrarlo con un colino per eliminare i residui di polpa ed eventuali semini.

Potete conservare il succo di limone in frigorifero fino a 3-4 giorni o in freezer per 3 mesi al massimo. Nel caso vogliate riporlo in frigorifero, vi consigliamo di versarlo in un contenitore di vetro o in una bottiglia con chiusura ermetica. Evitate i contenitori di plastica o di metallo, che potrebbero alterarne il sapore e le proprietà.

Se invece volete conservare il succo di limone in freezer, vi suggeriamo di versarlo all’interno di una vaschetta per il ghiaccio o negli appositi sacchetti. Non appena i cubetti di saranno solidificati, potete trasferirli all’interno di un normale sacchetto in plastica per alimenti o in un contenitore a chiusura ermetica. In questo modo, potrete scongelarne di volta in volta solo la quantità che vi occorre, evitando sprechi.