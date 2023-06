Descrizione

I filetti di pesce all’acqua pazza in padella sono un delizioso secondo piatto dal profumo mediterraneo, molto leggero e saporito. La ricetta è semplicissima e richiede l’aggiunta di alcuni ingredienti base, tra cui olio extravergine d’oliva, aglio, prezzemolo e vino bianco. Eventualmente è possibile aggiungere anche olive e capperi, per dare al piatto un gusto più deciso e aromatico. Questi filetti cotti in padella sono morbidi e delicati, ideali da servire in estate con un’insalata mista e del pane casereccio.