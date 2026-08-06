Contributi volontari nei ristoranti: chiarezza e trasparenza sono fondamentali

Un'influencer denuncia l'aggiunta automatica di una mancia nel conto di un ristorante a Forte dei Marmi. Scopri perché è fondamentale controllare sempre lo scontrino.

La questione delle mance nei ristoranti è tornata al centro del dibattito pubblico grazie a un episodio che ha coinvolto l’influencer Carlotta Roncarà. Durante una cena all’Hotel Hermitage di Forte dei Marmi, Roncarà ha notato un contributo volontario del 10% aggiunto automaticamente al conto, senza che le fosse stato chiesto esplicitamente.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla natura volontaria delle mance, un tema che riguarda molti clienti e ristoratori. Vediamo insieme i dettagli della vicenda e le implicazioni più ampie.

L’episodio di Forte dei Marmi

Carlotta Roncarà ha pubblicato un video sui social in cui racconta la sua esperienza. Durante una cena al ristorante dell’Hotel Hermitage, il conto ammontava a 77 euro a testa, per un totale di oltre 500 euro. Tuttavia, al momento di pagare, ha notato un contributo volontario di 48,10 euro pari al 10% dell’imponibile, aggiunto automaticamente.

L’influencer ha precisato che il servizio e il cibo erano ottimi, ma ciò che l’ha infastidita è stata la mancanza di chiarezza. Ha contattato il ristorante per chiedere spiegazioni e le è stato risposto che il contributo è una mancia che viene inserita automaticamente nel conto. Secondo il personale, accettare lo scontrino senza contestare la voce equivale ad accettare la mancia.

Roncarà ha espresso il suo disappunto, sostenendo che una mancia, per essere tale, dovrebbe essere chiesta e non data per scontata. Inoltre, ha notato l’assenza della voce relativa al coperto, rendendo ancora più confusa la situazione.

La replica dell’hotel

Il direttore dell’Hotel Hermitage, Paolo Marroni, ha spiegato che il contributo è stato introdotto 18 mesi fa per recepire la nuova disciplina fiscale sulle mance elettroniche. Secondo Marroni, il sistema garantisce una distribuzione più equa al personale e permette di inserire la mancia in busta paga.

Marroni ha precisato che il contributo non è obbligatorio e può essere modificato dal cliente. Tuttavia, ha ammesso che potrebbe esserci stato un problema di comunicazione nel caso specifico di Roncarà. Il direttore ha sottolineato che il sistema è particolarmente apprezzato dalla clientela internazionale, abituata a lasciare la mancia.

Il contesto delle mance in Italia

In Italia, la mancia non è un costo obbligatorio, ma una libera gratificazione che il cliente può decidere di lasciare al personale. Questo è diverso da quanto accade negli Stati Uniti, dove la mancia è una prassi consolidata e sostanzialmente imprescindibile.

Con la legge di bilancio del 2026, il governo ha introdotto un modo tracciato per pagare la mancia, riducendo la tassazione al 5%. Questo sistema permette di garantire una distribuzione equa e trasparente delle mance tra il personale. Tuttavia, ci sono ancora molte criticità legate alla comunicazione e alla trasparenza.

L’avvocato Massimiliano Dona, esperto in tutela dei consumatori, ha sottolineato che nessuna prestazione può essere addebitata al consumatore senza la sua esplicita volontà. Questo principio è fondamentale per garantire la trasparenza e la fiducia tra clienti e ristoratori.

Le reazioni e le implicazioni

La segnalazione di Roncarà ha suscitato molte reazioni sui social, con molti utenti che hanno condiviso esperienze simili. Questo episodio ha messo in luce l’importanza di controllare sempre lo scontrino e di chiedere chiarimenti in caso di dubbi.

I ristoratori, d’altra parte, devono garantire che le mance siano chiaramente comunicate e che i clienti abbiano la possibilità di accettarle o rifiutarle. La trasparenza è fondamentale per mantenere un rapporto di fiducia con la clientela.

È essenziale che sia i clienti che i ristoratori adottino pratiche trasparenti e rispettose delle normative vigenti.