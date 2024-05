Come sostituire la farina di ceci nelle ricette

Vellutate e frittate vegan, pastella, farinata, falafel. Come sostituire la farina di ceci quando in casa non c'è? Ecco le tante possibili alternative.

Come sostituire la farina di ceci quando non la si ha in casa?

La farina di ceci è la polvere leggermente rosata ricavata dalla macinazione dei ceci.

I ceci sono legumi che contengono diversi nutrimenti importanti per l’organismo e il suo benessere.

Si tratta infatti di legumi ricchi di:

fibre

sali minerali (tra cui spiccano magnesio e potassio)

vitamine A, B1 ed E

carboidrati (presenti al 60%)

proteine vegetali

Per questo la farina di ceci è una farina molto calorica che contiene circa 316 Kcal ogni 100 grammi, ma povera di grassi (ne contiene solo il 6%).

Il suo utilizzo in cucina è vario e consente di rispondere a moltissime esigenze nella preparazione di molteplici piatti.

La farina di ceci, infatti, agisce come:

legante

in sostituzione alle uova quando sono usate per legare gli ingredienti di una ricetta

in sostituzione alle uova quando sono usate per legare gli ingredienti di una ricetta addensante

per dare consistenza ai composti (minestre, vellutate, polpette)

nelle impanature

che diventano consistenti, doppie, compatte

negli impasti

che divengono più lavorabili

Inoltre la farina di ceci diventa un ottimo sostituto delle uova o di altri ingredienti di origine animale nelle ricette vegane, tra cui frittate senza uova, vellutate, farinata, falafel e molte altre.

Come sostituire farina di ceci: alternative

Uovo

Se la farina di ceci può sostituire l’uovo come legante nelle preparazioni, allora è possibile anche il contrario.

Ove non ci sono problemi di intolleranze né si è vegani, l’uovo è un ingrediente base usato quasi sempre come legante nei composti che lo richiedono. Tutti abbiamo le uova nel frigo di casa, quindi non sarà difficile utilizzarlo se manca la farina di ceci.

Il rapporto di sostituzione è di 1 uovo ogni 2 cucchiai di farina di ceci.

Pangrattato

Nel caso di impanatura la farina di ceci può essere tranquillamente sostituita dal pangrattato.

In questo caso se si è vegani si dovrà usare pangrattato vegano (o derivante da pane vegano), in caso contrario va bene qualsiasi tipo di pangrattato (e così di pane per realizzarlo).

Le quantità di pangrattato da utilizzare in sostituzione alla farina di ceci equivalgono a quelle della farina di ceci stessa.

Farina di mais

Anche la farina di mais può sostituire quella di ceci per impanature e altre preparazioni.

Come la farina di ceci, quella di mais è molto calorica e senza glutine. A differenza di quella di ceci invece, la farina di mais è povera di nutrimento (sia proteine che vitamine).

Unite insieme al pangrattato queste due farine renderanno l’impanatura perfetta, consistente, croccante, corposa.

Farina di frumento

La farina di frumento è quella più comune e tradizionalmente utilizzata per moltissime preparazioni, dolci o salate.

Si tratta di una farina che quasi tutti hanno in casa, salvo chi è celiaco e intollerante al glutine per cui non può utilizzarla.

Nota anche come farina bianca o raffinata, infatti, la farina di frumento (di cui esistono moltissimi tipi) contiene glutine, ma pochissimo nutrimento (come sali minerali e vitamine).

Per chi però non soffre di intolleranza al glutine questa farina è un ottimo sostituto della farina di ceci, come in queste crepe salate.

Farina di lupini

Aggiunta ad altre farine anche la farina di lupini può sostituire quella di ceci.

La farina di lupini infatti è altrettanto ricca di carboidrati, proteine, fibre, vitamine del gruppo B e sali minerali.

Non contiene glutine.

Farina di lenticchie

La farina di lenticchie è un’altra ottima alternativa alla farina di ceci in quanto, come tutte le farine di legumi contiene e apporta all’organismo carboidrati, proteine, fibre, vitamine del gruppo B, sali minerali.

Non contiene glutine, quindi è adatta a tutti, anche a chi è intollerante.

Si tratta di un’ottima soluzione alternativa nella preparazione di polpette, falafel, giochetti e tagliatelle.

Farina di tapioca

Anche la farina di tapioca può sostituire quella di ceci.

Questa farina ha infatti caratteristiche molto simili alla farina di ceci in quanto è ricca di carboidrati che apportano la maggioranza delle sue calorie (360 Kcal ogni 100 grammi), sali minerali. Non contiene glutine.

Oltre a ciò, la farina di tapioca ha un sapore delicato e neutro che le consente la versatilità di utilizzo in numerose preparazioni, anche nelle pappe dei bambini.

Altre alternative con glutine

Altri prodotti alternativi alla farina di ceci, contenenti glutine, sono la farina d’avena e la farina di farro.

Si tratta di farine contenenti un valido apporto calorico costituito da amido (maggiore responsabile della produzione di glutine), fibre, vitamine e sali minerali.

Altre alternative senza glutine

Alternative senza glutine sono la farina di soia, di miglio, di grano saraceno, di quinoa, di Teff e di carrube.

Tutte queste farine hanno caratteristiche similari alla farina di ceci perché contengono calorie, fibre, vitamine e sali minerali, ma sono tutte prive di glutine.

Per questo tutte queste farine gluten free possono sostituire la farina di ceci in ricette salate o dolci, come quella di deliziosi biscotti.

Come sostituire farina di ceci facendola in casa

Se nonostante le numerose alternative possibili volete proprio usare la farina di ceci e avete a casa i ceci essiccati, allora non vi resta che prepararla direttamente in casa, in questo semplice modo.

Cosa occorre:

ceci essiccati

robot da cucina (tipo Bimby)

forno

Come si procede:

tostare i ceci secchi in forno per 10-20 minuti

far raffreddare i ceci tostati

frullare piccole quantità di ceci alla volta sino a ottenere la giusta consistenza di farina

