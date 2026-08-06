Trippa: lo chef toglie dal menu due piatti iconici per contrastare il fenomeno social

In un’epoca in cui i social media dominano le scelte dei consumatori, lo chef Diego Rossi ha deciso di prendere una posizione radicale. Il proprietario di Trippa, la popolare trattoria di via Vasari a Milano, ha annunciato la rimozione di due piatti iconici dal menu: le tagliatelle burro e parmigiano e il vitello tonnato.

Una scelta che ha suscitato molta discussione e che riflette una crescente preoccupazione tra i ristoratori riguardo all’impatto dei social media sulla ristorazione.

La decisione di Rossi: un atto di ribellione contro i social media

La decisione di Rossi non è stata improvvisa. Lo chef ha espresso la sua frustrazione in un recente episodio del podcast Il bazar atomico dove ha parlato di clienti che prenotano solo per scattare foto dei piatti più famosi. Rossi ha raccontato di un episodio in particolare: due clienti sono entrate nel ristorante con l’intenzione di ordinare le tagliatelle, ma il piatto era esaurito. La delusione delle clienti ha fatto riflettere Rossi sull’impatto che i social media hanno sulle esperienze culinarie.

Instagram non condiziona solo quello che scegliamo. Condiziona il modo in cui viviamo un’esperienza, ancora prima di averla vissuta ha spiegato Rossi. La sua decisione di rimuovere i piatti più famosi dal menu è un tentativo di riportare l’attenzione sulla qualità dell’esperienza culinaria piuttosto che sulla sua rappresentazione sui social media.

Nuove politiche per un’esperienza più autentica

Oltre alla rimozione dei piatti iconici, Rossi ha introdotto nuove politiche per migliorare l’esperienza dei clienti. Una delle novità più significative è la richiesta di una carta di credito al momento della prenotazione online. Questa misura mira a ridurre i no-show limitare le prenotazioni effettuate da altre persone e contrastare l’utilizzo di bot, rendendo il sistema più equo per tutti.

Questa pratica, già diffusa nei ristoranti di alta cucina, sta diventando sempre più comune anche nelle trattorie. Rossi spera che queste misure possano rendere più facile prenotare un tavolo, un’impresa che molti clienti considerano quasi impossibile.

Un precedente significativo: la chiusura del sabato e della domenica

A ottobre dello scorso anno, Trippa aveva già fatto parlare di sé per una decisione inusuale nel mondo della ristorazione: chiudere il sabato e la domenica per dare ai dipendenti il fine settimana libero, come per la maggior parte dei lavoratori. Questa scelta ha suscitato molta attenzione e ha dimostrato la volontà di Rossi di mettere al primo posto il benessere dei suoi dipendenti.

La rimozione dei piatti iconici dal menu è un altro esempio di come Rossi stia cercando di creare un’esperienza culinaria più autentica e meno influenzata dalle tendenze dei social media. Solo il tempo dirà se questa strategia avrà successo, ma una cosa è certa: Rossi non ha paura di prendere decisioni audaci per difendere la sua visione della ristorazione.