Hai deciso di seguire una dieta estiva per perdere peso? Allora sei nel posto giusto. Scopri cosa mangiare in estate per dimagrire, seguendo una dieta senza stress: ecco il menù settimanale tipico!

Perdere peso in estate: cosa mangiare? Consigli per dimagrire

In estate molte persone sono incentivate nel perdere peso, anche per la temuta prova costume. In realtà non c’è una stagione giusta per dimagrire anzi è consigliato mantenere un certo peso tutto l’anno seguendo una dieta sana e bilanciata. Ecco alcuni consigli su cosa mangiare in estate per perdere peso.

Ricordate che per dimagrire in generale le calorie in entrata devono essere minori di quelle in uscita. Il deficit calorico può essere generato sia incrementando il tempo dedicato all’attività fisica sia seguendo una dieta ipocalorica. Una combinazione delle due strategie è la scelta vincente.

L’ideale, come in ogni momento dell’anno è di fare pasti completi e bilanciati, costituiti da:

Una fonte di carboidrati complessi: pane, pasta, riso, farro, quinoa, grano saraceno, preferibilmente integrali perché donano maggiore sazietà e favoriscono il benessere del microbiota;

Una fonte di proteine magre animali o vegetali: pollo, coniglio, tacchino, pesce bianco, pesce azzurro, affettati magri (1-2 volte alla settimana), uova, latticini magri, seitan, tofu, tempeh, legumi (20% proteine, 50% carboidrati circa);

Una porzione di verdure: un’insalata di pomodori o cetrioli, melanzane o zucchine grigliate, peperoni e tutta la verdura di stagione. La porzione di riferimento è di 200 g, condita con un filo d’olio EVO;

Frutta: puoi sia concludere il pasto con una porzione di frutta che consumarla negli spuntini, la porzione di riferimento è di 1 frutto medio o 2 frutti piccoli per 2-3 volte al giorno.

Cosa mangiare in estate per perdere peso: dieta estiva e menù settimanale

La dieta estiva per perdere peso, come ricordiamo, deve essere sempre bilanciata e mai puntare al dimagrimento super veloce. Cosa mangiare dunque in estate per perdere peso? Ecco un esempio di menù settimanale della dieta estiva.

Colazione

1 vasetto di yogurt greco con frutta di stagione (150-200 g) o muesli (30-40 g)

3-4 fette biscottate integrali con marmellata senza zuccheri aggiunti + 1 bicchiere di latte parzialmente scremato

30-50 g di pane integrale tostato con uova (1-2)

Pancake di albumi con crema di mandorle/pistacchi 100% (1 cucchiaio) + 1 frutto medio o 2 frutti piccoli (1 pesca, 2 fette di ananas, 2 prugne)

Spuntini

150-200 g di frutta fresca di stagione: anguria, melone, pesca, albicocca, prugne etc

20-30 g di frutta secca: pistacchi, mandorle, noci, nocciole etc

2 palline di gelato artigianale alla frutta (1-2 volte alla settimana)

30-50 g di pane integrale con affettato magro (40-50 g)

Pranzo

50-80 g di insalata di riso con uova sode (1-2) e pomodorini (150-200 g)

50-80 g di pasta integrale con tonno (1 scatoletta) e zucchine (150-200 g)

50-100 g di pane integrale con affettato magro (50-100 g) e insalata di cetrioli (150-200 g)

200-300 g di patate con fettina di vitello magro con fagiolini (150-200g)

Cena

50-100 g di pane integrale con salmone (150-200 g) e insalata a volontà

50-80 g di pasta integrale con ricotta light e fagiolini (150-200 g)

50-80 g di insalata di riso con gamberi e cetrioli (150-200 g)

50 g di cous cous con tonno (1 scatoletta), ceci (50-80 g) e verdure a cubetti (150-200 g).