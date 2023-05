Secondi piatti estivi: 5 idee per stupire i tuoi ospiti

Con l’arrivo della stagione estiva si preferiscono piatti freschi e leggeri, in grado di saziare senza appesantire. L’ampia varietà di ingredienti e la possibilità di utilizzare tecniche culinarie diverse, rendono l’estate il momento ideale per sperimentare ai fornelli e sorprendere i propri ospiti con sapori delicati e abbinamenti originali. Tra le varie tecniche di cottura quella al vapore risulta essere la più apprezzata, soprattutto da chi desidera mantenere una dieta equilibrata senza però dover rinunciare a piatti sfiziosi. La cottura a forno a vapore rappresenta, infatti, una delle opzioni più salutari e versatili in cucina. L’utilizzo del vapore acquo per la preparazione delle pietanze permette di preservare le proprietà nutrizionali degli alimenti, evitando così la dispersione di vitamine e sali minerali nel liquido di cottura. Inoltre, questa tecnica, grazie a una cottura delicata e uniforme, esalta il sapore e la consistenza del cibo.

Ecco quindi 5 piatti estivi preparati con il metodo della cottura a vapore, utilizzando ingredienti freschi e di qualità, che stupiranno tutti a tavola per il loro gusto:

Salmone al vapore con salsa di avocado e lime

Il salmone al vapore è un piatto semplice ma di grande effetto. Per renderlo ancora più gustoso, servitelo con una salsa di avocado e lime, fresca e dal sapore delicato. Preparare questa salsa è semplice: basta frullare la polpa di due avocado con il succo di un lime, aggiungendo sale e pepe a piacere.

Verdure croccanti al vapore con salsa di yogurt greco

Le verdure al vapore sono un’ottima alternativa alle classiche insalate estive. Per aggiungere un tocco di freschezza, accompagnatele con una salsa di yogurt greco e erbe aromatiche, come timo e menta. Per preparare questa salsa, mescolate 250g di yogurt greco con un cucchiaino di succo di limone e le erbe aromatiche tritate finemente.

Polpo al vapore con patate e olive

Un piatto dal sapore intenso e delicato, Il polpo al vapore è un secondo che si sposa perfettamente con un contorno di patate e olive. Per rendere questa ricetta più gustosa, vi basterà condire il tutto con olio extravergine di oliva e prezzemolo tritato.

Petto di pollo al vapore con salsa di mango e peperoncino

Il petto di pollo al vapore è un classico: una ricetta leggere ma nutriente, che, se accompagnata da una salsa di mango e peperoncino, avrà un gusto dolce e piccante allo stesso tempo. Per preparare la salsa, frullate la polpa di un mango con un peperoncino rosso, aggiungendo sale e pepe a piacere.

Gamberi al vapore con aglio e zenzero

I gamberi al vapore sono un piatto fresco e leggero, perfetto per l’estate. Per dargli un tocco esotico, potete aggiungere aglio e zenzero. Sbucciate e tritate finemente uno spicchio d’aglio e un pezzetto di zenzero fresco per poi spargerli sui gamberi durante la cottura.

I 5 piatti qui proposti sono solo alcune delle tantissime possibilità offerte da questa tecnica di cottura. La varietà degli ingredienti e la creatività in cucina possono portare a piacevoli sorprese a tavola. Quindi, perché non sperimentare e scoprire nuovi sapori estivi?