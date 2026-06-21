Cosa vedere dal 22 al 28 giugno: House of the Dragon, Nuova Scena e i grandi live

La programmazione televisiva e i palchi italiani si sovrappongono in una settimana concentrata di debutti e sorprese. Tra il 22 e il 28 giugno 2026 vanno in scena alcune uscite significative in catalogo e diversi appuntamenti live che stanno già animando discussioni e attese tra il pubblico: dal fantasy epico alle nuove leve del rap fino ai grandi concerti stadi.

In questo articolo riordiniamo le uscite principali e gli eventi dal vivo legati alla settimana, spiegando le novità di programmazione, la struttura delle uscite in streaming e gli ospiti che hanno trasformato alcuni concerti in momenti simbolo della stagione.

House of the Dragon stagione 3: ritorno in grande stile il 22 giugno

Dal 22 giugno arriva su Sky e NOW la terza stagione di House of the Dragonil prequel che esplora due secoli prima degli avvenimenti di Il Trono di Spade. La serie prosegue il racconto della Casa Targaryenconcentrandosi su intrighi di corte, alleanze spezzate e la tensione per la successione al trono. La trama ruota intorno al regno di Viserys Ialla figlia Rhaenyra — erede designata e domatrice di draghi — e alle opposizioni interne guidate da figure come Aegon II e Daemon.

La stagione è trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti e mantiene le caratteristiche visive e produttive di alto profilo che hanno definito il progetto: effetti spettacolari, battaglie e un cast che mescola volti noti e nuovi interpreti. Sul piano tematico resta centrale il contrasto tra eredità familiare e lacerazioni interne, con una particolare attenzione a rappresentazione e diversity che la produzione ha cercato di potenziare rispetto al passato.

Il ritorno del talent rap: Nuova Scena stagione 3 su Netflix

Il 22 giugno parte anche la terza stagione di Nuova Scenail talent dedicato all’hip hop e alla scoperta di nuovi interpreti del rap italiano. La formula della stagione è stata ampliata a nove episodi e la piattaforma ha scelto un rilascio in due blocchi: i primi quattro episodi saranno disponibili dal 22 giugno, mentre la seconda tranche, che comprende gli episodi dal quinto all’ottavo, sarà pubblicata domenica 28 giugno.

Dietro al banco dei giudici la squadra storica composta da Fabri FibraGeolier e Rose Villain si amplia con l’ingresso di Guèfigura che porta esperienza e autorevolezza alla giuria. I giudici segnalano un aumento della qualità dei concorrenti: più sicurezza sul palco, identità già delineata e una maggiore capacità di raccontare storie personali. Come osservano gli addetti ai lavori, la dimensione emotiva resta il fattore distintivo per costruire un seguito solido fin dall’esibizione televisiva.

Struttura e attese della stagione

La scelta di rilasciare gli episodi in due tranche risponde a una strategia di coinvolgimento prolungato: il pubblico può consumare la prima parte e ritrovare le novità e i colpi di scena nella seconda ondata di episodi. L’ingresso di un giudice aggiuntivo promette di alzare il livello delle valutazioni e di offrire nuovi spunti sui percorsi artistici dei partecipanti.

Serie e streaming: Avatar 2 e The Bear 5, plus i live di Geolier

Tra gli altri arrivi settimanali segnaliamo la seconda stagione live-action di Avatar – La leggenda di Aangdisponibile su Netflix dal 25 giugno. La storia torna a esplorare il mondo delle quattro nazioni e il ruolo dell’Avatarfigura che padroneggia tutti gli elementi e che è centrale nel bilancio tra le potenze del pianeta. La stagione prosegue le vicende di Aang e le complesse dinamiche tra nazioni del fuoco, dell’acqua, dell’aria e della terra.

Il 26 giugno arriva su Disney+ la quinta stagione di The Bearmentre su Prime Video è in programma lo streaming del terzo concerto di Geolier al Maradona, a conferma dell’attenzione delle piattaforme verso i grandi live musicali. Parallelamente ai passaggi in streaming, i concerti dal vivo continuano a generare momenti iconici: la tappa all’Olimpico di Roma di Geolier ha visto la partecipazione a sorpresa di Achille Laurotrasformando la serata in un duetto che ha infiammato il pubblico e sottolineato la contaminazione tra generi e linguaggi performativi.

Questa sovrapposizione tra nuove stagioni televisive e grandi eventi musicali racconta una settimana in cui il consumo di contenuti si sposta con rapidità tra schermo e palco, offrendo spunti sia per gli appassionati di serialità sia per chi segue la scena live nazionale.