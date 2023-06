Cuba è una delle isole caraibiche più famose, che insieme a Hispaniola, Giamaica e Porto Rico fa parte dell’arcipelago delle Grandi Antille. Ogni anno Cuba accoglie più di 1,5 milioni di visitatori, che approdano sull’isola attratti dalle sue spiaggie paradisiache, la sua vivace cultura e il patrimonio architettonico che si concentra in particolar modo nella Capitale, L’Avana.

Cuba è una terra di sorprese, in cui scoprire anche i sapori e i profumi di una cucina semplice ma saporita, influenzata dalle diverse tradizioni che nel corso dei secoli si sono incontrate sull’Isola, complice la colonizzazione spagnola durata quasi quattro secoli, dal 1492 al 1886. Se vi piacerebbe visitare Cuba e volete farvi un’idea di quali siano i piatti tipici e di quanto costi mediamente una cena, proseguite la lettura.

Cosa mangiare a Cuba

La cucina cubana è il risultato di un mix di influenze gastronomiche spagnole, africane e caraibiche. Gli ingredienti ricorrenti, oltre a frutta e verdura locali, sono il riso bianco, la carne, i fagioli e le spezie, che vengono utilizzate per insaporire qualsiasi pietanza. Un esempio perfetto è il congri, un piatto tipico a base di riso cotto con fagioli neri e spezie come aglio, cumino e origano.

Tra le specialità a base di carne le più famose sono il ropa vieja (uno stufato di carne di manzo sfilacciata arricchito con pomodoro, peperoni e cipolle, il lechon asado (maiale arrosto marinato con aglio, succo d’arancia amara e origano) e il pollo a la criolla (pollo stufato con salsa di pomodoro, cipolle, peperoni e olive verdi).

Se si vuole mangiare qualcosa di più semplice e veloce, la scelta non può che ricadere sul classico il sandwich cubano: un panino farcito con prosciutto cotto, formaggio svizzero, sottaceti e senape, famoso in tutto il mondo.

I cubani hanno una particolare predilezione per i sandwich, dunque è possibile trovarne decine di varianti diverse. Uno dei più apprezzati è il pan con minuta, ovvero un panino farcito con pesce fritto, cipolla fresca e ketchup, mentre uno dei più particolari è indubbiamente il pan con timba, farcito con formaggio e guava, un frutto tropicale che viene utilizzato anche per preparare dei deliziosi dessert, come il casquitos de guayaba.

Un altro dessert delizioso da assaggiare il flan de calabazauna, un budino di zucca al caramello, molto simile al crème caramel. Merita un assaggio anche il calabazauna, un dolce dal gusto esotico, preparato con latte di cocco e patate dolci.

Per accompagnare i pasti si possono bere succhi freschi di frutta tropicale e le classiche bevande cubane famose in tutto il mondo, come il guarapo, un succo di canna da zucchero spremuta al momento, il mojito e il daiquiri, perfetti da sorseggiare durante un aperitivo.

Quanto costa una cena a Cuba?

Cuba è una meta che offre soluzioni per tutte le tasche, in cui è possibile gustare del buon cibo tradizionale a prezzi contenuti. Se si desidera mangiare economicamente si può optare per le paladares, piccoli ristoranti gestiti dai privati che servono piatti casalinghi a prezzi modici. Solitamente la spesa media per un menù completo non supera i 10 euro e si ha la possibilità di assaggiare le specialità più autentiche della cucina cubana, come il congri, la ropa vieja o il lechon asado.

Per uno spuntino veloce si può andare nei cafeterias, locali che vendono sandwich cubani e altri tipici street food da gustare mentre si passeggia per la città. In questo caso è possibile cavarsela con 5 euro di spesa. Naturalmente il prezzo sale nel caso si scelga di cenare in un ristorante di fascia media: mediamente si spendono 20 euro a persona per un menù completo.