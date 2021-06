Descrizione

La crema di fave secche è una ricetta alternativa al tradizionale macco di fave siciliano, preparata con l’aggiunta delle patate e delle erbe aromatiche. Potete servirla come vellutata con dei crostini, oppure aggiungere meno brodo e renderla più densa e corposa. Le fave sono un legume dal sapore molto delicato, purtroppo non adatto a tutti, che si presta alla preparazione di innumerevoli piatti vegani e proteici. Portando in tavola questa crema, sarete certi di incontrare il gusto di grandi e piccini, senza rinunciare alla leggerezza e alla semplicità.