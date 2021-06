Descrizione

Le conchiglie al latte sono i classici dolcetti che fa piacere gustare a fine pasto, a colazione o come goloso spuntino pomeridiano. Il contrasto tra la friabilità della pasta sfoglia e la cremosità del ripieno rende questi pasticcini dal profumo vanigliato irresistibilmente invitanti. Raffinati, sfiziosi e fragranti: sono una garanzia per ogni occasione, perfetti per accontentare grandi e piccini.