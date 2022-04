Descrizione

Le vellutate piacciono proprio a tutti e sono perfette per proporre le verdure ai bambini: sono così cremose, delicate e belle a vedersi, che ogni occasione è buona per portarle in tavola. Un esempio di vellutata facile, veloce e saporita? La crema di patate, porri e cavolfiore, ottima da gustare calda con dei crostini, ma anche tiepida o fredda: è sempre buona, specialmente se condita con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo.