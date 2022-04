Descrizione

Quando avete del tempo in più a disposizione non perdete l’occasione per mettere le mani in pasta e provare nuovi piatti? Ecco una imperdibile ricetta per voi: i ravioli integrali con cavolo e anacardi, preparati con una gustosa sfoglia ricca di fibre, un morbido ripieno vegetariano e un condimento altrettanto cremoso. Il grande protagonista di questo piatto è il cavolfiore, mescolato alla ricotta e al parmigiano grattugiato, il cui gusto esalta il sapore rustico della sfoglia di pasta all’uovo integrale.