Un aumento costante delle superfici coltivate

Nel 2023, l’Italia ha visto un notevole incremento nella superficie dedicata alla frutta in guscio biologica, raggiungendo i 64.000 ettari, con un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo è accompagnato da un aumento del numero di aziende biologiche, che ha raggiunto le 14.000 unità, rappresentando il 17,3% del totale delle aziende bio nel paese. Questi dati evidenziano un crescente interesse da parte dei consumatori verso prodotti più sostenibili e salutari.

Consumi in crescita e dinamiche di mercato

Il mercato della frutta in guscio biologica ha registrato nel 2023 un valore di vendite vicino ai 40 milioni di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2022. Questo aumento è supportato da un incremento significativo delle importazioni, che ha raggiunto un 22,4% in termini di volume. La frutta secca, in particolare, ha visto una crescita del 19% a volume e del 15% a valore, dimostrando una forte domanda da parte dei consumatori italiani.

Le regioni protagoniste della produzione biologica

Le regioni italiane che si distinguono per la produzione di frutta in guscio biologica nel 2023 sono Sicilia, Puglia, Campania, Lazio e Piemonte, che insieme rappresentano oltre il 74% delle aziende biologiche a frutta in guscio. In particolare, il 44% delle aziende si concentra in Sicilia e Puglia, evidenziando l’importanza di queste aree nella filiera biologica. La crescita delle superfici coltivate a nocciolo e mandorlo ha contribuito in modo significativo all’incremento totale della superficie biologica, generando il 75% dell’aumento dal 2015.

Il ruolo dei discount e le dinamiche dei prezzi

Negli ultimi anni, i discount hanno guadagnato quote di mercato nel settore della frutta in guscio biologica, raggiungendo un valore d’affari di circa 10 milioni di euro. Questo successo è attribuibile all’ampliamento dell’assortimento di prodotti biologici e alla crescente necessità delle famiglie italiane di trovare opzioni più convenienti. Tuttavia, il differenziale di prezzo tra i prodotti biologici e quelli convenzionali si è assottigliato, rendendo la frutta in guscio biologica più accessibile per i consumatori.

Importazioni e tendenze future

Le importazioni di frutta in guscio biologica hanno mostrato una crescita significativa, con un aumento del 133,6% negli ultimi otto anni. La nocciola è risultata la categoria più importata, con il 100% dei volumi importati sgusciati. Le tendenze future indicano un continuo interesse per i prodotti biologici, supportato da una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla salute e alla sostenibilità. Le aziende del settore dovranno continuare a innovare e adattarsi alle esigenze del mercato per rimanere competitive.