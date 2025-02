Ingredienti per un curry di ceci delizioso

Per preparare un ottimo curry di ceci e verdure, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve per 4 persone:

250 g di ceci cotti (circa 100 g di secchi)

200 ml di latte di cocco

150 ml di salsa di pomodoro

250 g di verdure di stagione (come zucca, funghi champignon, sedano rapa, carota, fagiolini)

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe e spezie varie (curcuma, cumino, noce moscata, chiodi di garofano, zenzero, peperoncino o mix per curry già pronto)

Preparazione del curry di ceci

Iniziamo la preparazione del nostro piatto. Grattugia grossolanamente le carote e il sedano, quindi rosolali in una padella con un po’ di olio extravergine d’oliva, come faresti per un soffritto. Dopo qualche minuto, aggiungi le verdure scelte, tagliate a pezzetti di dimensioni simili per garantire una cottura uniforme. Unisci i ceci e aggiusta di sale e pepe.

Quando le verdure iniziano a rosolare, versa il latte di cocco e la salsa di pomodoro. A questo punto, aggiungi le spezie che preferisci, mescolando bene per amalgamare i sapori. Lascia cuocere per circa 15 minuti, o fino a quando le verdure saranno tenere. Se necessario, puoi aggiungere un po’ d’acqua per ottenere la consistenza desiderata.

Servire il curry di ceci

Una volta cotto, correggi di sale e lascia riposare il curry per qualche minuto prima di servirlo. Questo piatto si sposa perfettamente con del riso basmati o integrale, che ne assorbe i sapori ricchi e cremosi. Il curry di ceci e verdure è un’ottima scelta per una cena in famiglia o per sorprendere gli amici con un pasto vegano gustoso e nutriente.