Lo sapete che esistono diverse varianti di curry, tipico della cucina orientale, tra rosso verde e giallo? Scoprite le differenze di colore e quale scegliere in base alle vostre esigenze.

Curry rosso, verde e giallo: varianti tra le quali scegliere

In pochi sanno che i tipi di curry variano in base alla latitudine, all’etnia, alle risorse naturali, alla tradizione. In teoria, potrebbero esistere decine e decine di piatti di curry, tutti ugualmente saporiti e gustosi ma tuttavia, semplificando molto, li possiamo ridurre a tre grandi famiglie: il curry verde, il curry rosso e il curry giallo.

Originariamente la differenza era dovuta unicamente al colore dei peperoncini. Oggi le paste di curry sono divenute più ricche di ingredienti e sapori, pur restando più o meno ancorate alla primitiva differenziazione.

Curry rosso

Un tempo questo condimento era il più piccante in assoluto. Pare che la regola aurea prevedesse l’aggiunta di ben 20 peperoncini rossi thailandesi per rendere il curry rosso e piccante al punto giusto. Questa ricetta, oltre ad essere la più “forte” delle tre, è anche quella più versatile, potendosi abbinare perfettamente con il pesce e i molluschi.

Curry verde

E’ considerato il curry più popolare della cucina thailandese. Il colore verde è diventato più vivace nel corso degli anni con l’aggiunta di coriandolo fresco, foglie di lime kaffir e basilico. Queste erbe sono combinate con peperoncini verdi freschi e molti altri ingredienti come citronella, pasta di gamberetti, aglio e scalogno. Il suo grado di piccantezza è medio.

Curry giallo

Il curry giallo è il meno piccante e più gradevole tra i tre. Come sapore assomiglia al curry indiano. Il curry giallo è originario in effetti dei paesi limitrofi a maggioranza islamica. Il colore giallo è dovuto alla predominanza della curcuma tra i suoi ingredienti.

Oltre a questa spezia, la polvere di curry viene pestata insieme a semi di coriandolo, cumino, citronella, galanga, aglio e peperoncini rossi secchi. Il pollo al curry giallo thailandese è un piatto molto più comune di quanto si pensi, apprezzato da tutti, thailandesi e turisti, che lo preferiscono per la minor piccantezza.