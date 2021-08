La ricetta semplice e sfiziosa delle bruschette con cipolle caramellate e speck, ottime da servire ancora calde e croccanti come antipasto.

La ricetta veloce e sfiziosa degli involtini di prosciutto e formaggio impanati: semplicissimi da preparare e perfetti da servire come antipasto o finger food.

La ricetta semplice e sfiziosa delle zucchine fritte alla menta: semplicissime da preparare, saporite e aromatiche, ottime da servire come antipasto.

Come preparare in pochi minuti una ricca varietà di bruschette vegane, rustiche e saporite, ideali da servire come antipasto o aperitivo.