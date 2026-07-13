Dai Negroni Sbagliati alle cotolette: le rivisitazioni che hanno fatto storia

La cucina è un mondo di sperimentazione, dove a volte l’errore diventa virtù. A Milano, alcune rivisitazioni di piatti classici sono diventate vere e proprie icone, apprezzate sia dagli abitanti che dai turisti. Questi piatti, nati da un errore o da una scelta coraggiosa, raccontano storie di innovazione e tradizione.

Dai cocktail ai piatti principali, la città offre una gamma di opzioni che sfidano le convenzioni culinarie. Scopriamo insieme le storie dietro queste creazioni uniche.

I cocktail che hanno fatto storia

Il Negroni Sbagliato del Bar Basso è forse il più famoso esempio di un errore che si è trasformato in un successo. Nel 1972, il barman Mirko Stocchetto preparò un Negroni usando dello spumante al posto del gin. Il cliente apprezzò così tanto il risultato che il cocktail divenne un simbolo della mixology milanese. Oggi, il Bar Basso è una meta obbligata per chi vuole assaporare questo drink unico.

Un altro esempio di rivisitazione di successo è il Dirty Martini di Altrimenti un bar in via Castelfidardo. Questo drink, che aggiunge un tocco salino di infuso di olive dolci al classico Martini, è diventato un must per gli amanti dei cocktail.

Le pizze che sfidano la tradizione

La Margherita Sbagliata di Franco Pepe, disponibile alla Filiale di Erbusco, è un capolavoro di creatività. Pepe utilizza pomodoro crudo in passata con riduzione di basilico, creando un sapore unico che ha conquistato i palati di molti. Anche Simone Nicolosi, pizzaiolo di Casa Biga ha creato la sua versione della Margherita Sbagliata, con pomodoro marzanella giallo, pomodoro datterino rosso strinato, mozzarella di bufala campana Dop e cialda di Grana Padano.

Paolo De Simone, proprietario di Modus ha introdotto la Cilentana sbagliata una versione corretta della rustica cilentana con pomodoro cotto, olio evo, cacioricotta di capra e fiordilatte. Questa pizza è un esempio di come la tradizione possa essere reinterpretata in modo innovativo.

I piatti principali che hanno rivoluzionato la cucina milanese

La cotoletta sbagliata di Anche è un altro esempio di come l’errore possa diventare un successo. Nata dalla necessità di smaltire delle braciole di maiale, questa versione della cotoletta milanese è diventata un piatto apprezzato in tre locali della città: Isola, Porta Romana e NoLo.

Daniele Caldarulo ha proposto una versione innovativa del Risotto alla milanese sostituendo il burro con l’olio e aggiungendo un cilindro di sedano rapa con perle di tapioca e tartare di tonno. Questo piatto, presentato in numerosi eventi, è un esempio di come la tradizione possa essere reinterpretata in modo audace.

Questi esempi dimostrano come l’innovazione e la creatività possano trasformare un errore in un capolavoro culinario. A Milano, la cucina è un mondo in continua evoluzione, dove la tradizione e l’innovazione si fondono per creare esperienze uniche.