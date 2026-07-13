Scopri le sagre e gli eventi enogastronomici del Lazio nel 2026

Un'estate di sapori e tradizioni nel Lazio: scopri gli eventi che celebrano la pasta e i prodotti locali, dai borghi alle città.

Il Lazio si prepara a celebrare la propria ricchezza enogastronomica con una serie di eventi che mettono in luce la pasta e i prodotti locali. Tra iniziative istituzionali e sagre di paese, l’estate 2026 promette di essere un viaggio culinario attraverso i borghi e le città della regione.

Dai campi alle tavole, il Lazio racconta la sua identità attraverso la filiera cerealicola e le ricette tradizionali che animano le sagre estive. Un mix di cultura, tradizione e innovazione che unisce produttori, cuochi e appassionati.

Il Pio Sodalizio dei Piceni: un omaggio alla pasta laziale

Il 9 luglio, il Pio Sodalizio dei Piceni a Piazza San Salvatore in Lauro apre le porte a un evento dedicato alla pasta del Lazio. Dalle 15 alle 22, agricoltori, pastifici artigianali, caseifici, salumifici, ristoratori e cittadini si incontrano per celebrare la filiera produttiva dalla materia prima al piatto finito.

L’iniziativa punta a valorizzare i grani duri e teneri coltivati nelle campagne laziali, i pecorini locali e il guanciale artigianale ingredienti fondamentali delle ricette romane come cacio e pepeamatricianacarbonara e gricia. Ai partecipanti verrà distribuito un ricettario bilingue e saranno nominati Ambasciatori e Maestri dell’Accademia della Pasta.

Protagonisti e momenti chiave

La manifestazione coinvolge istituzioni regionali e locali, rappresentanti del mondo agricolo e accademico, nonché chef e locali storici della ristorazione capitolina. Un’occasione unica per scoprire il lavoro dei produttori, le reinterpretazioni delle ricette classiche da parte dei cuochi e per degustare versioni autentiche dei piatti tradizionali.

La Fan Zone del Rally di Roma Capitale: un palcoscenico per le eccellenze regionali

Il 4 luglio, nella Fan Zone del Rally di Roma Capitale all’EUR in piazza J.F. Kennedy, la Regione Lazio e ARSIAL presentano una selezione di imprese regionali. Produttori di olio extraverginepasticceria artigianaletartufocaviale e proposte gourmet offrono al pubblico un percorso di degustazione che mette in luce le competenze e i legami con il territorio.

Questa presenza in un contesto sportivo rientra in una strategia di promozione che vuole intercettare nuovi pubblici. Gli stand offrono assaggi e spiegazioni sulle caratteristiche dei prodotti, promuovendo il made in Lazio come elemento di attrattività turistica e culturale.

Le sagre di luglio nei borghi laziali: un viaggio tra sapori e tradizioni

Tutto il mese di luglio è segnato da sagre che celebrano la tradizione gastronomica locale. Tra gli eventi principali figurano l’Infiorata di Genazzano (4-5 luglio) con tappeti floreali e degustazioni, la Sagra dei Ciciotti di Falasche ad Anzio (3-5 luglio) dedicata a gnocchetti di farina e acqua, e la Sagra degli Stringozzi a Fara in Sabina (4-5 luglio) che mette in mostra la pasta tipica preparata con farina e olio.

Altri appuntamenti comprendono la Sagra del Cappellaccio e del Visciolo a Castel Sant’Elia (3-5 luglio), la Festa dei fiori di zucca a Anguillara Sabazia (11-12 luglio), la Sagra del Raviolo Cicilianegliu a Ciciliano (10-12 luglio) e la Sagra de’ Gulitonni a Vallerano (10-12 luglio). Manifestazioni minori come la Sagra delle Cordicelle a Collalto Sabino (18 luglio) e la Festa della Birra a Rocca Priora (17-19 luglio) arricchiscono l’offerta estiva.

Queste sagre hanno un duplice valore: preservano formati e tecniche della tradizione pastaia e sostengono l’economia locale con mercatini, somministrazioni e spettacoli. Per chi visita la regione in luglio, rappresentano occasioni per assaggiare preparazioni autentiche e per conoscere produttori e cuochi che tramandano ricette locali.

Nel complesso, il calendario dell’estate laziala mette in evidenza un tessuto fatto di produttori, artigiani e chef. Eventi istituzionali in città e sagre nei borghi lavorano in sinergia per promuovere la filiera agricola, la cultura del cibo e la conoscenza dei territori cerealicoli come la Tuscia, la Sabina e la Valle dell’Aniene.