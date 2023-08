Descrizione

Il danubio salato è un tradizionale lievitato rustico tipico della cucina napoletana, che si prepara con un soffice e delizioso impasto di pan brioche. Lo si può farcire con salumi e formaggi, come salame e scamorza, oppure preparare nelle sua versione base, ugualmente deliziosa, da servire come antipasto o aperitivo. In questa ricetta vi spieghiamo come ottenere un morbidissimo danubio fatto in casa, avvalendoci dell’aiuto del Bimby.