La crema pasticcera, vero classico della pasticceria, oltre a poter essere gustata da sola può essere utilizzata come guarnizione o base per tanti dolci. Essendo estremamente versatile è adatta a ricette anche molto diverse tra loro. Per ottenere un litro di crema servono i seguenti ingredienti: 750 ml di latte, 7 tuorli d’uovo, 200 g di zucchero, 50 g di farina bianca, mezzo baccello di vaniglia e la scorza di mezzo limone. Proviamo ad esaminare cinque dolci, di preparazione rapida e semplice, dove è presente la crema pasticcera.

Le ricette più veloci

Il trifle, dolce inglese al cucchiaio, è decisamente il più rapido per preparazione. Ingredienti per 4 bicchieri da 250 ml: 400 g di fragole, 200 g di panna fresca liquida, 100 g di pandispagna, 80 g di zucchero a velo e 400 g di crema pasticcera. Lavate e tagliate le fragole a pezzetti, unite lo zucchero a velo e lasciatele riposare. Sezionate il pandispagna a cubetti e montate la panna a neve ferma. Quindi prendete dei bicchieri capienti e cominciate a riempire: prima il pandispagna, a seguire le fragole poi crema pasticcera e panna. Due sequenze uguali colmeranno il bicchiere, infine aggiungete una fragola in cima. Il trifle è pronto!

Un’altra proposta ghiotta riguarda le frittelle alla crema. Ingredienti per 30 frittelle: 200 g di farina, 250 ml di crema pasticcera, 150 g di ricotta, 70 g di zucchero, 1 uovo, 1 scorza di limone e una spolverata di lievito per dolci. Mettete in un recipiente la ricotta con zucchero e scorza di limone, dopo aver mescolato aggiungere l’uovo e girare velocemente. Unire la farina setacciata e il lievito fino a creare un impasto denso e omogeneo. Lavorate le frittelle con le mani – tipo polpette – e mettetele in una padella con olio di arachidi bollente; friggete poi con l’accortezza di girarle sistematicamente in modo che la cottura sia uniforme. Quindi scolate le frittelle e riempitele di crema pasticcera, prima di servirle passatele sullo zucchero a velo.

Torte

La torta arrotolata di fragole e crema si prepara con: 1 rotolo di sfoglia rettangolare, 1 cestino di fragole – se possibile tutte della stessa dimensione – 1 noce di burro e 400 ml di crema. Lavate le fragole e dividete in tre strisce la sfoglia. Con la crema, che raffreddando diventerà densa, componete un cordolo all’interno della striscia e sistemate le fragole in riga. Chiudete il rotolo premendo per sigillare bene e ripetete con gli altri due. In un tegame posizionate un foglio di carta forno bagnato e strizzato per aderire bene ai bordi, poi mettete il primo rotolo intorno alla circonferenza e a seguire gli altri all’interno. Trattate la superficie con burro fuso e poi mettete lo zucchero a pioggia. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti.

La torta nua per otto persone prevede questi ingredienti: 300 g di farina 00, 180 g di zucchero, 200 ml di crema, 3 uova, 100 ml di olio di semi, 1 scorza di limone, 50 ml di latte, 1 bustina di lievito per dolci. Sbattete con le fruste elettriche le uova e lo zucchero in una ciotola. Unite l’olio, la scorza e il latte, appena il tutto sarà ben amalgamato aggiungete la farina setacciata e il lievito facendo attenzione a eventuali grumi. Versate il composto in teglia e aggiungete la crema, infine cuocete in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti.

La tradizionale torta millefoglie

Per chi ha più tempo chiudiamo con la torta millefoglie. Ingredienti per 6 persone: 400 ml di crema, 2 rotoli di pasta sfoglia, 100 g di nocciole, 1 albume, 150 g di panna fresca liquida + zucchero a velo, burro e zucchero q.b. Tagliate a metà i 2 rotoli, quindi spennellate con albume o burro e coprite con zucchero a velo. Bucate la sfoglia con una forchetta e mettete in forno a 180° per 15 minuti. Montate la panna a neve e inglobatela con la crema, aggiungendo la granella di nocciole. Componete il dolce: prima sfoglia seguita da crema, seconda sfoglia e altra crema per chiudere con una sfoglia coperta di zucchero a velo.

Speriamo di avervi dato qualche ispirazione sull’utilizzo della golosa crema pasticcera, in ogni caso sul sito ricetta.it potrete trovare mille altre idee per una cucina sana e allo stesso tempo appetitosa con ricette semplici.