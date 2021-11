Descrizione

Le carote sott’olio sono una classica conserva della nonna, tra le più semplici e veloci da preparare, nonché tra le più versatili e gustose. Potete servirle come antipasto con del pane tostato o utilizzarle come condimento per primi piatti, insalate e panini. Croccanti e saporite: così buone che una tira l’altra, adatte a ogni occasione e stagione. Leggete la nostra ricetta e provatele!