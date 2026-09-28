Il senso del gusto è una delle più sofisticate finestre chimiche evolute dall’uomo. In passato era fondamentale per distinguere cibi nutrienti da sostanze tossiche; oggi, nella società moderna, ci troviamo di fronte a un surplus di alimenti ricchi di zuccheri, grassi e sale, spesso a basso costo.

Ridurre l’apporto calorico è diventato un obiettivo di salute pubblica, e la risposta scientifica si concentra su dolcificanti capaci di attivare lo stesso segnale di dolcezza senza fornire energia.

Comprendere come la lingua e altre zone della bocca percepiscono il dolce è il primo passo per spiegare perché non tutti i dolcificanti hanno lo stesso effetto. La Multipoint Attachment Theory (MPA) descrive otto siti recettoriali che, se stimolati simultaneamente, aumentano l’intensità percettiva. Lo saccarosio lo zucchero da tavola, attiva solo una parte di questi recettori, fornendo un valore di riferimento pari a 1 sulla scala della dolcezza.

Come funzionano i recettori del dolce nella bocca

Le cellule gustative presenti su lingua, palato e epiglottide possiedono proteine recettoriali capaci di legare gruppi funzionali caratteristici degli zuccheri. Quando avviene il legame, un impulso nervoso raggiunge il cervello, generando la sensazione di dolcezza. La MPA prevede otto punti di attacco; una molecola che ne coinvolge più di uno viene percepita più dolce. La variabilità genetica può modificare questa percezione fino al 30 %, spiegando perché alcune persone trovano certe sostanze più o meno dolci.

Dolcificanti naturali: dal lattosio alla stevia

Tra gli zuccheri naturali, il lattosio (intensità 0,16) è il meno dolce, circa sei volte inferiore allo saccarosio. Il maltosio (0,40), prodotto dalla scomposizione dell’amido, è leggermente più dolce e svolge un ruolo chiave nella fermentazione della birra. I monosaccaridi glucosio (0,77) e fruttosio (1,50) costituiscono lo saccarosio; il fruttosio interagisce con un numero maggiore di recettori, rendendo la frutta apparentemente più dolce rispetto allo zucchero puro, pur avendo lo stesso apporto calorico.

Il più potente dolcificante naturale è la stevia. Il suo principio attivo, il glicoside steviolico, combina una molecola di glucosio con un aglycone steviolo, permettendo il legame a molti più recettori rispetto allo zucchero. La sua dolcezza è stimata tra 40 e 300 volte quella dello saccarosio, anche se alcuni percepiscono un retrogusto amaro caratteristico.

Dolcificanti artificiali: intensità e meccanismi

Nel regno sintetico, l’obiettivo è massimizzare il segnale di dolcezza riducendo le calorie. L’acesulfame K (intensità 200) e l’aspartame (220) sono tra i più diffusi; spesso vengono combinati per ottenere un profilo gustativo più equilibrato. L’acesulfame K è un sale potassico di una struttura eterociclica contenente zolfo, azoto e ossigeno, mentre l’aspartame è un dipeptide derivato dagli amminoacidi aspartico e fenilalanina, dimostrando come composti proteici possano risultare dolci.

Il sucralosio raggiunge circa 600 volte la dolcezza dello zucchero, grazie a piccole modifiche nei gruppi ossidrilici del saccarosio che ne aumentano l’affinità per i recettori. Altri polialcoli, come sorbitolo (0,6) e xilitolo (1,02), sono utilizzati in gomme da masticare e prodotti dietetici per la loro dolcezza moderata e il contenuto calorico ridotto.

Conoscere questi meccanismi aiuta a scegliere soluzioni più salutari senza rinunciare al gusto.