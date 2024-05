In questa lista vi presentiamo una guida su dove mangiare ad Alberobello, proponendo dei locali non noti a livello turistico, ma di ottima qualità.

Dove mangiare ad Alberobello non turistico

Se hai scelto di visitare la Puglia Alberobello è una delle mete che non puoi assolutamente perdere; conosciuta per i suoi caratteristici trulli, offre anche numerosi locali di cucina tradizionale. Formaggi, pasta fresca, salumi e olio d’oliva saranno gli elementi alla base della tua esperienza culinaria ad Alberobello. In particolare, ci soffermiamo su alcuni ristoranti meno noti a livello turistico, ma che sono frequentati dalle persone del posto, offrendo ai clienti un’autentica esperienza per assaporare i piatti della tradizione in modo del tutto autentico e genuino.

Il Pinnacolo

Questo ristorante nasce nello storico Rione Monti, una delle strade più antiche di tutta la città, conosciuto per i trulli. Il tratto caratteristico di questo ristorante sono sicuramente gli antipasti, che vi verranno portati in grande quantità. Oltre ai tantissimi assaggi di cucina tradizionale, anche un secondo di pesce potrebbe essere una scelta vincente. Il locale inoltre gode di un bellissimo giardino e offre prezzi ottimi, considerando il grandissimo servizio offerto dal personale, sempre gentile e simpatico.

La Nicchia

La Nicchia è un locale molto caratteristico, costruito all’interno di un trullo. Questo è il ristorante perfetto per assaggiare la cucina tipica della Valle d’Itria e piatti di pesce a basso prezzo. Inoltre, proprio la sua conformazione lo rende perfetto per una cena romantica, ma anche per un pranzo in gruppo, dato il bellissimo spazio esterno adatto per le giornate più calde.

Trullo d’oro

La caratteristica che rende questo locale unico è l’ampia e antica struttura che lo ospita. Inoltre, il menù offre i principali piatti della tradizione, ma anche piatti contemporanei e moderni. La certezza, però, rimane sempre la qualità dei prodotti, rigorosamente pugliesi e stagionali.

Trullo dei sapori

Il Ristorante Trullo dei Sapori nasce nel cuore del centro storico di Alberobello a pochi passi dalla suggestiva Basilica dei Santi Medici e propone una cucina del posto, sia mare che terra, a prezzi ragionevoli. Il Trullo dispone di un arredamento sobrio e di un terrazzo esterno e offre un menù con prezzi fissi, grazie al servizio sempre molto attento.

Ristorante Casanova

Questo ristorante offre una vera e propria esperienza su tutti i campi. Oltre a poter assaggiare la cucinare mediterranea e i prodotti tipici offerti dal territorio, potrai immergerti in un vero frantoio ipogeo del 1700. Volte a botte e pareti dipinte ti faranno fare un’immersione completa nella cultura locale.

L’Olmo Bello

Il Ristorante Pizzeria L’Olmo Bello nasce a pochissima distanza dal comprensorio monumentale dei trulli di Alberobello. L’ambiente è straordinario: ampio giardino, gazebo, tantissimi posti a sedere e parco giochi. Potremmo definirlo, infatti, il locale perfetto per le famiglie, anche per via del menù che propone piatti a base di carne e pesce a prezzi fissi.

Focacceria La Lira

Se sei alla ricerca di un luogo per mangiare velocemente senza rinunciare alla voglia di gustare dei piatti tipici, questa focacceria è la scelta perfetta. Nonostante le sue ridotte dimensioni, questo negozio situato nei pressi della zona monumentale riserva grandi sorprese. Potrai gustare sia le classiche focacce della tradizione che versioni del tutto personalizzate e innovative, oltre a proporre alcune versioni vegetariane e vegane.