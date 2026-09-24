Il sesto appuntamento di Miles è stato pubblicato lunedì sera, regalando un mix di ironia, informazione e improvvisazione. L’ospite storico, Antonio Tomacelli ha lanciato la sua celebre battuta «Su Intravino c’è tutto», sintetizzando in poche parole lo spirito del programma: un racconto libero dove il vino è il filo conduttore di mille argomenti.

Il sesto episodio di Miles e la battuta di Antonio Tomacelli

Questo nuovo episodio conserva la formula che ha caratterizzato le puntate precedenti: una scaletta volutamente flessibile, parentesi aperte che rimangono sospese e discussioni che si dipanano senza una chiusura netta. Il risultato è un dialogo spontaneo che piace a chi ama le chiacchiere senza filtri, ma che può apparire caotico a chi cerca una struttura rigida. La risposta di Tomacelli, “Su Intravino c’è tutto”, si è rivelata una boutade al tempo stesso divertente e sorprendentemente pertinente.

Feedback degli ascoltatori e la proposta di un tour live

Il pubblico ha reagito in maniera variegata: circa 600 ascolti per puntata, un dato che non permette di riempire un’arena ma conferma una comunità affezionata. Alcuni ascoltatori elogiano la libertà d’espressione, altri denunciano la mancanza di focus. Il team sta raccogliendo ogni commento per capire se puntare su più costrutto o mantenere l’attuale approccio anarchico.

Il live a Brisighella

Un punto di svolta è stato il live organizzato a Brisighella. L’esperienza si è dimostrata così positiva da far emergere l’idea di un vero e proprio tour, con il format di una boy band itinerante. Gli organizzatori hanno individuato i requisiti principali: vitto, alloggio, servizio tecnico e un moderato compenso per gli intervenuti. Un tocco in più potrebbe essere la degustazione di prodotti tipici locali, da usare come spunto per nuove conversazioni.

Le tematiche vinicole affrontate

Nel corso dell’episodio sono stati trattati numerosi argomenti legati al mondo del vino, tutti collegati tra loro da un filo narrativo non lineare ma ricco di curiosità.

Almanacco Chianti Classico 2026/2027 e Serralunga Day

L’Almanacco Chianti Classico 2026/2027 pubblicato da Tipicamente è stato esaminato alla luce delle nuove regolamentazioni della denominazione. Si è parlato della Serralunga Day evento che celebra la storica zona di produzione, evidenziando le tendenze emergenti e le sfide dei viticoltori.

Master of Wine, Guiso ristorante e Piero Alciati

Il ruolo del Master of Wine è stato discusso in relazione all’analisi dei vini del Guiso ristorante. Il sommelier Piero Alciati ha offerto una valutazione critica, sottolineando l’importanza di un giudizio equilibrato tra tradizione e innovazione.

Chambertin di Rousseau, Krug e turismo post alcolico

Tra i vini di alta gamma, lo Chambertin di Rousseau e il Krug hanno costituito un punto di riferimento per parlare del turismo post alcolico un fenomeno in crescita che vede viaggiatori interessati a esperienze enogastronomiche ma anche a percorsi di sobrietà e cultura del gusto. Si è discusso di come le guide del vino, in uscita, stiano cercando di rispondere a queste nuove esigenze.

Memoria di Adriano Ottonari “kenray”

Il podcast ha concluso con una dedica a Adriano Ottonari noto come kenray il commentatore della prima ora che è venuto a mancare prematuramente. Il ricordo è stato espresso con rispetto, sottolineando il suo contributo al successo delle prime puntate.

Il futuro di Miles sembra aperto a nuove strade, sia in onda che sul territorio.