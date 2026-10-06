L’evento culinario Ein Prosit torna a Udine dal 14 al 18 ottobre per la sua XXVII edizione, una settimana intera dedicata alla ricerca gastronomica e alla convergenza di culture diverse. Oltre novanta chef provenienti da ogni continente prenderanno parte a cene a più mani nei ristoranti più prestigiosi della città, creando menu unici frutto dell’incontro tra tecniche tradizionali e sperimentazioni contemporanee.

Ein Prosit 2026: cinque giorni di alta cucina a Udine

Durante i cinque giorni di festival, ogni sera diventa un palcoscenico dove si alternano chef stellati, giovani talenti e maestri della pizza. Le proposte si sviluppano in esperienze sensoriali che uniscono ingredienti di eccellenza a narrazioni culinarie originali. Il format delle cene a più mani permette a due o più cuochi di collaborare alla creazione di piatti inediti, rompendo i confini tra le proprie visioni gastronomiche e offrendo al pubblico sapori mai assaggiati prima.

Programma di degustazioni, food truck e Laboratori dei Sapori

Oltre alle cene, il festival prevede un ricco calendario di food truck tematici, degustazioni di vini pregiati e prodotti tipici, e i Laboratori dei Sapori workshop interattivi dove i partecipanti possono approfondire le tecniche di cucina sostenibile e la storia degli ingredienti protagonisti. Queste attività complementari trasformano la città in un vero laboratorio vivente, accessibile sia ai professionisti che al grande pubblico.

Chef stellati e maestri della pizza: chi sarà in scena

Tra le eccellenze italiane spiccano i due chef tristellati Massimiliano Alajmo (Le Calandre, Rubano) e Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer, Brunico), entrambi noti per l’approccio innovativo e sostenibile alla cucina. A loro si aggiungono i protagonisti della nuova trattoria contemporanea, Diego Rossi di Trippa a Milano e Sara Ciccolini di SantoPalato a Roma, che portano sul tavolo una cucina radicata nella tradizione ma rivisitata in chiave moderna.

Il ritorno di volti storici come Carlo Cracco e Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto), insieme a Ana Roš (Hiša Franko, Kobarid), Matias Perdomo (Contraste, Milano) e Antonia Klugmann (L’Argine a Venco, Dolegna del Collio), arricchisce il programma di continuità e autorevolezza.

Icone della World’s 50 Best Restaurants e sapori sudamericani

Il festival accoglie tre vincitori recenti della classifica World’s 50 Best RestaurantsMitsuharu “Micha” Tsumura (Maido, Perù), Virgilio Martínez (Central, Perù) e Mauro Colagreco (Mirazur, Francia). Dalla stessa terra sudamericana arrivano anche Pía León (Kjolle) e Luis Martínez (Mérito), completando una rappresentazione completa della cucina peruviana contemporanea.

Il regno della pizza d’autore

Una sezione dedicata alla pizza riunisce sei maestri riconosciuti a livello nazionale e internazionale: Franco Pepe (Pepe in Grani, Caiazzo), Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta), Gabriele BonciSimone Padoan (I Tigli, San Bonifacio), i giovani talenti di Confine (Milano) e Roberto D’Avanzo (Bob Alchimia, Spicchi, Montepaone). Ognuno porta una visione unica, dall’impasto a lunga lievitazione alle combinazioni di ingredienti gourmet, dimostrando come la pizza si sia evoluta in una vera forma d’arte.

Risonanza locale: turismo, laboratori e dichiarazioni istituzionali

Le autorità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine hanno sottolineato l’importanza dell’evento per l’economia locale. Sergio Emidio Bini Assessore alle Attività produttive e Turismo, ha evidenziato come Ein Prosit rappresenti una vetrina internazionale per le eccellenze del territorio, aumenti la capacità della regione di attrarre turismo di qualità e generi nuove opportunità di business. Alessandro Venanzi Vice Sindaco di Udine, ha aggiunto che il festival trasforma la città in un punto di incontro vibrante, valorizzando gli spazi urbani e rafforzando l’immagine di Udine come destinazione aperta, attrattiva e vivace.

Grazie a questo mix di chef di fama mondiale, pizza d’autore e attività collaterali, Ein Prosit 2026 si conferma come uno dei principali appuntamenti gastronomici d’Europa, capace di coniugare tradizione e innovazione, lusso e accessibilità, e di mettere Udine al centro della scena culinaria globale per una settimana indimenticabile.