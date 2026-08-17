Dove mangiare a Ferragosto 2026: i ristoranti più ambiti d’Italia

Ferragosto 2026 si avvicina e con esso la tradizione del pranzo in famiglia o al ristorante. Scopri le destinazioni più ambite e i menu più esclusivi per celebrare la festa

Ferragosto 2026 è alle porte e con esso torna la tradizione del pranzo in famiglia o al ristorante. Gli italiani, come ogni anno, si preparano a celebrare questa festività con tavole imbandite e piatti prelibati. Secondo i dati forniti da Coldiretti, sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, con una lieve crescita rispetto allo scorso anno.

La meta preferita rimane il mare, seguito da montagna, campagna, parchi naturali e città d’arte.

Le destinazioni nazionali continuano a prevalere, con il 28% dei vacanzieri che rimane nella propria regione e il 61% che sceglie comunque una località italiana. Tra i viaggi oltre confine, l’Europa si conferma la destinazione più gettonata. Per il soggiorno, alberghi e bed & breakfast guidano le preferenze, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. Continua a crescere anche l’interesse per gli agriturismi, che in Italia sono oltre 26mila.

Le destinazioni più ambite per Ferragosto 2026

Tra le destinazioni più ambite per Ferragosto 2026, spiccano le località di mare come Portofino, Forte dei Marmi, Capri e Napoli. Questi luoghi offrono non solo paesaggi mozzafiato, ma anche ristoranti di alta qualità che propongono menu speciali per la festività.

Langosteria Paraggi a Portofino

Situato sulla spiaggia di Paraggi, a Santa Margherita Ligure, il ristorante Langosteria Paraggi è una delle mete più esclusive per Ferragosto 2026. La sera del 14 agosto, il ristorante ospita il White Party un evento pensato per mettere in evidenza le migliori abbronzature del reame. Il menu di Ferragosto 2026 include antipasti come crostino con guacamole e gambero rosso di Sicilia, bignè scampi e caviale, e pane burro e acciughe del Cantabrico. Tra i piatti principali, spiccano il carpaccio di tonno rosso, melanzane, pomodoro candito e basilico, e i gamberi reali alla catalana. Il menu si conclude con dolci come cannolicchi e bignè, crema pasticcera e limone, e gelato artigianale nocciola e cioccolato.

Casa Filippo a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi, il ristorante Casa Filippo offre un pranzo che rispecchia la tradizione toscana locale. Il menu include antipasto misto a buffet, tordelli versiliesi, pollo fritto e cocomero. Il ristorante, aperto da Filippo di Bartola nel 2026, è noto per la sua atmosfera genuina e la proposta semplice ma di qualità.

L’Olivo Capri Jumeirah Capri Palace

Per una serata indimenticabile, il ristorante L’Olivo Capri Jumeirah Capri Palace propone l’evento Una Notte a Capri. La serata inizia con un aperitivo al Bar degli Artisti e prosegue a bordo piscina con una cena speciale curata dagli chef Salvatore Elefante e Vincenzo Tedeschi. Il menu include pezzi di pesce, zucchine alla scapece e foglie di cappero, risotto con gamberi crudi, limone e bisque, e cernia con mango, daikon e lime. La serata si conclude con una gelatina di erbe fresche, sorbetto alle erbe, crema al mascarpone con aghi e gemme di pino.

Palazzo Petrucci a Napoli

A Napoli, il ristorante Palazzo Petrucci offre due menu speciali per Ferragosto 2026. Il menu Parthenope Terra include zuppa di fagioli e scarole conciata con peperone crusco, stracotto di genovese con puntarelle e maionese al wasabi, e timpano di paccheri. Il ristorante, sempre aperto ad agosto, è noto per la sua vista sulla spiaggia e sul mare.

Il ragù di mare: il piatto protagonista dell’estate 2026

L’estate 2026 si distingue per il ragù di mare un piatto che ha preso piede nei menù di ristoranti e trattorie. Dopo le tendenze passate, come la pasta con gambero rosso e stracciatella, e l’uso della granella di pistacchio come condimento, quest’anno il focus è su un primo piatto a base di pasta, che varia dai cavatelli alla fregola, fino ai paccheri e spaghettoni, tutti conditi con un ragù di pesce. Sebbene i classici spaghetti alle vongole e tagliolini allo scoglio rimangano, il ragù di mare si afferma come una nuova tendenza, affiancato da preparazioni che includono tartare di pesce.

Il termine ragù di mare è piuttosto generico e può riferirsi a un sugo bianco o a un ragù rosso di pomodoro, dove il pesce è cotto sfilettato o a cubetti. La base di questo piatto è spesso preparata con un brodo di pesce, ottenuto da teste e lische, oppure da un fumetto, che richiede una cottura lenta degli scarti di pesce, precedentemente soffritti. Alcuni chef utilizzano anche la bisque, una preparazione più complessa che prevede la tostatura dei carapaci dei crostacei e un lungo processo di cottura.

Tra le ricette più interessanti per il ragù di mare, si segnala quella dei tagliolini al ragù di mare dello chef Giuseppe Molaro del Belvedere di Forte Village. Gli ingredienti principali includono pesci di scoglio, aglio, pomodorini ciliegino, brodo di pesce, vino bianco, prezzemolo e basilico. Dopo aver soffritto l’aglio, si aggiungono i pesci, si deglassa con acqua e vino, e si uniscono pomodori e brodo per una cottura di un’ora. Il tutto viene poi filtrato e servito con tagliatelle cotte al dente.

Un’altra proposta è il tagliolino al ragù di mare della Breccia Trattoria Moderna di Roma, preparato dallo chef Briand Paredes. Gli ingredienti comprendono tagliolini, vongole, ombrina, aglio e olio extravergine d’oliva. La preparazione prevede di spurgare le vongole, cuocerle in padella, frullarle con il loro liquido, e successivamente cuocere l’ombrina. I tagliolini, una volta cotti, vengono mantecati con la crema di vongole e serviti con dadolata di ombrina, completati da prezzemolo fresco.