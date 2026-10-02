Il gruppo Mondadori Digital S.p.A. ha recentemente revisionato la propria Informativa Privacy. Questo aggiornamento è stato comunicato a tutti gli utenti che hanno precedentemente acconsentito alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali.

Aggiornamento dell’informativa e motivazione della notifica

La presente comunicazione è stata inviata perché l’utente ha espresso il proprio consenso a ricevere informazioni di natura commerciale. L’obiettivo è informare in modo trasparente sui cambiamenti apportati al documento privacy, garantendo così il rispetto delle normative vigenti.

Dettagli dell’aggiornamento

L’informativa rivista include chiarimenti su come i dati personali possono essere trattati per finalità di marketing diretto quali soglie di conservazione sono state aggiornate e quali modalità di contatto sono state introdotte. In sostanza, si tratta di un riepilogo delle pratiche attuali di gestione dei dati.

Come continuare a ricevere le comunicazioni

Se desideri proseguire nella ricezione delle email commerciali, è sufficiente cliccare sul link fornito nella comunicazione (“clicca qui”). Questo gesto conferma il tuo consenso e ti permette di rimanere aggiornato su nuove ricette, offerte e promozioni proposte da Mondadori Digital.

Gestione autonoma del consenso

È possibile modificare o revocare il proprio consenso in ogni momento. Le opzioni disponibili comprendono l’invio di una richiesta scritta ai contatti indicati nell’Informativa Privacy o l’accesso alla sezione dedicata del proprio account online, dove si possono aggiornare le preferenze di comunicazione.

Scelta di permanere in contatto

Il modulo di conferma propone due opzioni: “Sì” per continuare a ricevere newsletter, ricette e aggiornamenti, oppure “No” per interrompere le comunicazioni. La decisione è completamente libera e revocabile senza alcuna penalità.

Consenso informato e revocabile

Il consenso è definito libero e revocabile in qualsiasi momento. Qualora l’utente scelga di non ricevere più email, la sua richiesta sarà processata entro i termini stabiliti dalla normativa sulla privacy.