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Dove mangiare a Pechino: top 10 ristoranti da provare

Un itinerario gastronomico tra anatra laccata, hotpot e cucine regionali: ecco i 10 ristoranti imperdibili di Pechino con indirizzi e consigli pratici.

Pubblicato il 06/10/2026 alle 07:04
Dove mangiare a Pechino: top 10 ristoranti da provare

Pechino è una metropoli dalle mille tavole: dalle case a corte dove il tempo sembra fermarsi ai templi dell’anatra laccata passando per le fumanti pentole dell’hotpot. Per orientarsi tra classici intramontabili e cucine regionali, questa guida riunisce dieci indirizzi affidabili che raccontano la città attraverso sapori, rituali e ambienti diversi.

Abbiamo selezionato locali storici e insegne contemporanee che garantiscono qualità costante, servizio curato e piatti simbolo. Troverai l’essenza della capitale: anatra arrostita al forno chiusobrodi bollenti per fondue cinesejiaozi artigianali, cucine dello Sichuan e dello Yunnan ristoranti vegetariani e specialità delle comunità musulmane del Nord-Ovest.

I 10 migliori ristoranti di Pechino con piatti simbolo

Quanjude – Anatra laccata d’epoca

Istituzione nata nel 1864, Quanjude custodisce la tradizione dell’anatra laccata alla pechinese cotta in forno a legna chiuso. La pelle croccante è servita con piadine sottili porro e cetriolo, più salsa di fagioli. Indirizzo: 30 Qianmen Street, Chongwen District (全聚德烤鸭店). Orari: 11.00–13.30 e 16.30–20.00. Prezzo indicativo: da CNY120 a persona.

Da Dong Roast Duck – Tradizione con tocco moderno

Considerato tra i migliori per equilibrio tra tradizione e presentazione contemporanea Da Dong affetta l’anatra al tavolo con grande maestria. Oltre al piatto iconico, propone una carta pechinese ampia e curata. Indirizzo: F1-F2, Nanxincang Business Building, 22 Dongsitiao Jia, Dongcheng District (大董烤鸭). Prezzo indicativo: da CNY150 a persona.

Haidilao – Hotpot scenografico e servizio impeccabile

Catena originaria del Sichuan, Haidilao porta in tavola la hotpot con brodi a scelta e ingredienti freschissimi. Da non perdere i noodles tirati a mano preparati con spettacolo a lato tavolo. Indirizzo: 2 Baijiazhuang Road, Sanlitun, Chaoyang District (海底捞). Prezzo indicativo: da CNY150 a persona.

Shanshui Jian Yangxiezi Hotpot – Pentola mongola e sapori Sichuan

Unisce l’hotpot della Mongolia—meno piccante, più aromatico—alle specialità del Sichuan in un ambiente che richiama i ristoranti tradizionali. Indirizzo: 8 Longtan Road, Chongwen District (山水间羊蝎子火锅). Orari: 11.00–14.00 e 17.00–21.30.

Din Tai Fung – Arte dei jiaozi

La celebre insegna taiwanese offre ravioli e xiaolongbao con lavorazione impeccabile, servizio puntuale e menù con foto e traduzioni in inglese. Ottima scelta per chi vuole scoprire i jiaozi con gradualità. Indirizzo: 24 Xinyuanxili Zhongjie, Chaoyang District (鼎泰丰). Prezzo indicativo: da CNY100 a persona.

Jin Ding Xuan – Cucina pechinese non stop

Aperto 24 ore, propone una vasta scelta tra cucina cantoneseSichuan e Shandong oltre a classici locali come patate alla julienne e maiale in salsa pechinese. Riconoscibile dall’esterno come un tempio tradizionale. Indirizzo: 77 Hepingli Street, Dongcheng District (金鼎轩). Prezzo indicativo: da CNY100 a persona.

Dali Courtyard – Yunnan in una siheyuan

In una casa a corte, serve un menù fisso con specialità dello Yunnanrubing (formaggio di capra grigliato), pesce alla griglia piccante, funghi saltati e spaghetti di riso “attraversare il ponte”. Atmosfera intima, dehor con candele nella bella stagione. Indirizzo: 67 Xiaojingchang Hutong, Gulou Dong Street, Dongcheng (大理院子). Prezzo indicativo: da CNY160 a persona.

Huajia Yiyuan – Cortile su Ghost Street

Tra le tre sedi, quella in Guijie (Ghost Street) si distingue per il dehors protetto anche d’inverno e un menù che valorizza ricette locali. Ideale per una cena in un cortile pechinese anche nella stagione fredda. Indirizzo: 235 Dongzhimennei Street, Dongcheng District (花家怡园). Prezzo indicativo: da CNY100 a persona.

Baihe Vegetarian – Verde creativo in hutong

Tra i migliori vegetariani in città, ospitato in una siheyuan con grazioso cortile. Offre un menù in inglese e piatti interamente vegetali che reinterpretano classici locali con equilibrio e leggerezza. Indirizzo: 23 Caoyuan Hutong, Zhimen, Dongcheng District (百合素食). Prezzo indicativo: da CNY100 a persona.

Hongbin Lou – Tradizione musulmana di Pechino

Storico ristorante musulmano noto per carni, pane naang e noodles tipici delle minoranze del Nord-Ovest. Una tappa diversa per esplorare un altro volto della capitale. Indirizzo: No.11, Exhibition Hall Road, Xicheng District (鸿宾楼).

Suggerimenti utili per ordinare e prenotare

Per l’anatra laccata in locali molto richiesti come Da Dong e Quanjude è consigliabile prenotare: l’affettatura al tavolo è parte dell’esperienza e i tempi d’attesa possono allungarsi. Nei ristoranti di hotpot come Haidilao e Shanshui Jian scegli un brodo in base alla tolleranza al piccante; la variante mongola è più delicata e perfetta in inverno. Per i jiaozi di Din Tai Fung il menù illustrato aiuta a sperimentare senza esitazioni, mentre da Jin Ding Xuan si può mangiare a qualsiasi ora, utile tra visite e trasferimenti. Se desideri un’atmosfera tradizionale, Dali Courtyard e Huajia Yiyuan offrono cortili scenografici; per chi segue una dieta vegetarianaBaihe garantisce opzioni creative. Infine, per scoprire sapori diversi dal solito, Hongbin Lou racconta la cucina islamica locale con autenticità.

Scritto da Edoardo Castellucci

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