Dalla pizza romana gourmet al cocktail con bourbon e popcorn, fino alle colazioni che portano New York e Parigi nel centro di Roma.

Roma cambia senza smettere di essere se stessa. Il materiale che abbiamo raccolto descrive una città che accoglie nuovi format e progetti culturali senza rinunciare alla propria storia millenaria. A tavola questo equilibrio si sente con precisione: la tradizione resta il punto di partenza, e le suggestioni arrivano da lontano.

La pizza romana gourmet di Pier Daniele Seu

Al Café Bvlgari, all’interno del Bvlgari Hotel Roma, il maestro pizzaiolo Pier Daniele Seu firma sei interpretazioni della pizza romana gourmet. La base resta fedele alla tradizione: un impasto croccante, sostenuto da ingredienti d’eccellenza.

Sopra la base si aprono i topping creativi, che partono dalla tradizione e la arricchiscono senza snaturarla. Tra le proposte figurano la Supercapricciosa e la Variazione di Zucca, due modi diversi di leggere la pizza romana.

Il Majestic Old Fashioned e il cinema che si beve

Al FCE Majestic, nelle storiche scuderie di Palazzo Odescalchi, il cinema diventa anche un’esperienza da bere. Il cocktail bar propone il Majestic Old Fashioned, preparato con Bourbon infuso al popcorn, un richiamo diretto al rito della sala.

Accanto ai signature cocktail trovano posto i grandi classici e una collezione di drink ispirati alla storia del cinema, dal Vesper Martini di James Bond al Cosmopolitan di Sex and the City.

Colazioni internazionali e musica all’Orient Express La Minerva

Da Barnum Café la colazione è un viaggio tra le capitali del gusto. Specialty coffee, viennoiserie, croissant, pancake, French toast e avocado toast raccontano influenze nord-europee, suggestioni parigine e atmosfere newyorkesi, senza che il rituale del caffè perda la sua semplicità.

All’Orient Express La Minerva, la rassegna La Minerva Series porta la musica classica nella Sala Olimpo, in collaborazione con la Fondazione Nicola Bulgari. Prima e dopo il concerto, la lobby e il Minerva Bar accompagnano l’ascolto con cocktail d’autore e canapé gourmet.

La mostra Aura, alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, resta visitabile fino al 21 febbraio 2027, mentre la stagione concertistica prosegue da novembre 2026 a giugno 2027.