Nove locali della riviera ligure entrano nella Guida Michelin 2027, tra Ponente e Levante, con una stella ciascuno.

La Guida Michelin 2027 è stata presentata a Piacenza il 12 novembre ’26, e la Liguria compare nella Rossa con nove ristoranti premiati. Tutti hanno ottenuto una stella Michelin: nell’elenco regionale non risulta alcun locale con due o tre stelle.

La guida è edita in Italia dalla casa editrice francese Michelin editions, parte del gruppo Michelin, che nasce come produttore di pneumatici. Il riconoscimento resta quindi legato a una selezione esterna alla gastronomia, e ogni nuova edizione viene seguita con attenzione da chef e appassionati.

Nove stelle lungo la riviera, da Ventimiglia a Sestri Levante

I locali premiati sono distribuiti su tutta la costa. Ad Alassio si trova Nove, a Cavi di Lavagna Impronta d’Acqua e a Dolcedo Equilibrio, che si allontana dalla costa verso l’entroterra. Genova ne conta due, Il Marin e San Giorgio. Più a ponente, Imperia ha Sarri, Noli Vescovado e Ventimiglia Casa Buono. Chiude l’elenco Sestri Levante con Rezzano Cucina e Vino.

I nomi scelti dai ristoranti richiamano l’acqua, il mare e l’equilibrio, ma il materiale a disposizione non descrive i menu né le preparazioni di questi locali. Qualsiasi giudizio sulla loro cucina resta quindi rinviato a una visita diretta.

Materie prime, pesci meno noti e tradizioni regionali nella guida nazionale

Nel commento che accompagna la selezione italiana, la guida indica come motori del cambiamento la qualità delle materie prime, l’identità territoriale e l’attenzione all’esperienza dell’ospite. Il testo sottolinea il legame tra cucina e produzione, con giovani imprenditori agricoli che investono in pratiche attente alla biodiversità.

Un altro passaggio riguarda il mare. Crescono l’interesse e il riconoscimento per specie meno conosciute ma più disponibili, pesci tradizionalmente considerati secondari che diventano protagonisti di piatti raffinati. Accanto a questo, gli chef riprendono ricette storiche e preparazioni identitarie e le reinterpretano con linguaggi contemporanei. Il materiale non collega esplicitamente questi temi ai nove ristoranti liguri, quindi il loro legame con la costa resta un’ipotesi da verificare.

Alcuni titoli correlati parlano di una perdita di due stelle per la Liguria nella nuova edizione. Il materiale disponibile non permette di verificare questa notizia né di identificare eventuali locali coinvolti. Chi vuole un quadro completo può consultare l’elenco ufficiale sul sito della Guida Michelin, dove sono indicati tutti i ristoranti premiati con una, due o tre stelle.