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Grado, Vienna e altre mete pet-friendly per vacanze indimenticabili con il tuo cane

Dalle spiagge attrezzate di Grado alle piscine termali in Sardegna, ecco le mete perfette per una vacanza indimenticabile con il tuo cane.

Pubblicato il 26/08/2026 alle 08:22
Grado, Vienna e altre mete pet-friendly per vacanze indimenticabili con il tuo cane

Viaggiare con il proprio cane è un’esperienza unica che permette di condividere ogni momento della vacanza. In occasione della Giornata Internazionale del Cane celebrata il 26 agosto scopriamo alcune destinazioni e strutture che accolgono gli amici a quattro zampe con servizi ed esperienze dedicate.

Che tu sia un amante del mare, della montagna o delle città, ci sono molteplici opzioni per godere di una vacanza pet-friendly. Dalle spiagge attrezzate alle escursioni in natura, fino ai servizi di lusso in hotel, le possibilità sono infinite.

Grado: l’isola pet-friendly

Grado, conosciuta come l’isola baciata dal sole è una delle prime località balneari italiane ad offrire spiagge dedicate agli amici a quattro zampe. Il Lido di Fido uno degli stabilimenti della Spiaggia Principale gestita da GIT-Grado Impianti Turistici, offre servizi come brandine, ciotole, dog toilette e doccette per cani. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni per trascorrere la giornata al mare, con ombrelloni e aree recintate per il massimo comfort. Durante le ore più calde, è disponibile un’area ombreggiata con spazi per la sgambatura e l’accesso al mare è garantito da un bagnino.

La spiaggia di Grado Pineta ospita la Spiaggia di Snoopy che offre oltre 90 piazzole attrezzate e un’area delimitata per far nuotare i cani in sicurezza. Entrambe le spiagge possono essere prenotate comodamente online. Inoltre, tutte le linee marittime che collegano Grado e Aquileia e Grado e Lignano via laguna ammettono i cani al loro interno. Anche l’ospitalità a Grado è pet-friendly, con molte soluzioni per soggiornare con i propri animali.

Lignano Sabbiadoro: spiagge e servizi dedicati

Da Sabbiadoro a Riviera, passando per Pineta, Lignano Sabbiadoro è la località ideale per una vacanza pet-friendly all’insegna del mare e del relax. A Sabbiadoro, sul Lungomare Marin, la Doggy Beach accoglie i propri ospiti in una struttura in legno dallo stile etnico con accesso diretto al mare, campo agility e 113 postazioni attrezzate, di cui 30 con recinto privato. Tra le novità di questa stagione spiccano l’angolo alimentazione con prodotti selezionati, il gelato per cani a base di mela e melissa e un ricco calendario di iniziative per vivere momenti di qualità insieme al proprio amico a quattro zampe.

All’Ufficio spiaggia 18 si trova Sunny Pet un’area attrezzata dedicata al benessere e alla cura degli animali con servizi di assistenza e accudimento, momenti educativi e di socializzazione e possibilità di usufruire di consulenze e attività con professionisti del settore cinofilo. Nelle vicinanze, in corrispondenza dell’ufficio spiaggia 19, si trova un tratto di spiaggia libera accessibile ai cani dove è possibile sistemarsi in autonomia e godersi il mare con il proprio amico a quattro zampe.

Montagna e città: Courmayeur e Vienna

In montagna, Courmayeur invita a esplorare sentieri e vallate con impianti di risalita pet-friendly. Le valli Ferret e Veny offrono percorsi segnalati e aree verdi dove gli animali possono divertirsi in sicurezza. Alcuni impianti di risalita accettano cani, facilitando l’esplorazione delle vette. Tra le strutture pet-friendly, l’Auberge de la Maison accoglie animali di piccola taglia e offre un kit di benvenuto con prodotti per cani.

All’estero, Vienna conquista con grandi parchi, spiagge per cani, gite in barca e persino gelati dedicati. La gelateria Helli & Leo propone menù pensati appositamente per i cani, come il gelato preparato con yogurt, fiocchi d’avena, banana e semi di chia. Vienna è una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza pet-friendly in una città ricca di cultura e divertimento.

In America, New York City sorprende con hotel dotati di concierge canino e menù gourmet, dog bar, musei e iniziative come i Bark in the Park. La California combina boutique hotel pet-friendly, spiagge iconiche ed esperienze uniche come imparare a surfare insieme al proprio cane alla Coronado Dog Beach.

Scritto da Edoardo Castellucci

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