Grado, Vienna e altre mete pet-friendly per vacanze indimenticabili con il tuo cane

Viaggiare con il proprio cane è un’esperienza unica che permette di condividere ogni momento della vacanza. In occasione della Giornata Internazionale del Cane celebrata il 26 agosto scopriamo alcune destinazioni e strutture che accolgono gli amici a quattro zampe con servizi ed esperienze dedicate.

Che tu sia un amante del mare, della montagna o delle città, ci sono molteplici opzioni per godere di una vacanza pet-friendly. Dalle spiagge attrezzate alle escursioni in natura, fino ai servizi di lusso in hotel, le possibilità sono infinite.

Grado: l’isola pet-friendly

Grado, conosciuta come l’isola baciata dal sole è una delle prime località balneari italiane ad offrire spiagge dedicate agli amici a quattro zampe. Il Lido di Fido uno degli stabilimenti della Spiaggia Principale gestita da GIT-Grado Impianti Turistici, offre servizi come brandine, ciotole, dog toilette e doccette per cani. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni per trascorrere la giornata al mare, con ombrelloni e aree recintate per il massimo comfort. Durante le ore più calde, è disponibile un’area ombreggiata con spazi per la sgambatura e l’accesso al mare è garantito da un bagnino.

La spiaggia di Grado Pineta ospita la Spiaggia di Snoopy che offre oltre 90 piazzole attrezzate e un’area delimitata per far nuotare i cani in sicurezza. Entrambe le spiagge possono essere prenotate comodamente online. Inoltre, tutte le linee marittime che collegano Grado e Aquileia e Grado e Lignano via laguna ammettono i cani al loro interno. Anche l’ospitalità a Grado è pet-friendly, con molte soluzioni per soggiornare con i propri animali.

Lignano Sabbiadoro: spiagge e servizi dedicati

Da Sabbiadoro a Riviera, passando per Pineta, Lignano Sabbiadoro è la località ideale per una vacanza pet-friendly all’insegna del mare e del relax. A Sabbiadoro, sul Lungomare Marin, la Doggy Beach accoglie i propri ospiti in una struttura in legno dallo stile etnico con accesso diretto al mare, campo agility e 113 postazioni attrezzate, di cui 30 con recinto privato. Tra le novità di questa stagione spiccano l’angolo alimentazione con prodotti selezionati, il gelato per cani a base di mela e melissa e un ricco calendario di iniziative per vivere momenti di qualità insieme al proprio amico a quattro zampe.

All’Ufficio spiaggia 18 si trova Sunny Pet un’area attrezzata dedicata al benessere e alla cura degli animali con servizi di assistenza e accudimento, momenti educativi e di socializzazione e possibilità di usufruire di consulenze e attività con professionisti del settore cinofilo. Nelle vicinanze, in corrispondenza dell’ufficio spiaggia 19, si trova un tratto di spiaggia libera accessibile ai cani dove è possibile sistemarsi in autonomia e godersi il mare con il proprio amico a quattro zampe.

Montagna e città: Courmayeur e Vienna

In montagna, Courmayeur invita a esplorare sentieri e vallate con impianti di risalita pet-friendly. Le valli Ferret e Veny offrono percorsi segnalati e aree verdi dove gli animali possono divertirsi in sicurezza. Alcuni impianti di risalita accettano cani, facilitando l’esplorazione delle vette. Tra le strutture pet-friendly, l’Auberge de la Maison accoglie animali di piccola taglia e offre un kit di benvenuto con prodotti per cani.

All’estero, Vienna conquista con grandi parchi, spiagge per cani, gite in barca e persino gelati dedicati. La gelateria Helli & Leo propone menù pensati appositamente per i cani, come il gelato preparato con yogurt, fiocchi d’avena, banana e semi di chia. Vienna è una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza pet-friendly in una città ricca di cultura e divertimento.

In America, New York City sorprende con hotel dotati di concierge canino e menù gourmet, dog bar, musei e iniziative come i Bark in the Park. La California combina boutique hotel pet-friendly, spiagge iconiche ed esperienze uniche come imparare a surfare insieme al proprio cane alla Coronado Dog Beach.