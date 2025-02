Milano: un paradiso per gli amanti della gastronomia

Milano continua a brillare come un centro gastronomico di riferimento, specialmente in questo inizio di febbraio. Nonostante le temperature invernali, la città offre un’atmosfera vivace e accogliente, perfetta per chi desidera esplorare nuove esperienze culinarie. Durante il weekend dal 7 al 9 febbraio, ci sono numerosi eventi e aperture che promettono di deliziare i palati più esigenti.

Nuove aperture da non perdere

Tra le novità più interessanti, spicca Nemi – Nest in Milan, un lifestyle hotel situato in zona Cinque Giornate. Questo nuovo locale, parte del gruppo Opera Hotels, offre un ristorante e cocktail bar con una proposta gastronomica incentrata sulla cucina marinara. I piatti includono pesce crudo, risotti ai frutti di mare e specialità come la spigola al sale. Un luogo ideale per chi ama il pesce fresco e le atmosfere eleganti.

Un altro locale da visitare è Papparè, un nuovo spazio dedicato a brunch, colazioni e aperitivi, situato nel complesso Symbiosis. Qui, i clienti possono gustare dolci fatti in casa, pancakes integrali e piatti caldi come il croque madame. La location, affacciata su un laghetto, rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Eventi gastronomici e iniziative speciali

Non solo nuove aperture, ma anche eventi gastronomici di grande rilievo. FontinaMI è un evento dedicato alla Fontina DOP, dove 12 ristoranti milanesi propongono piatti esclusivi a base di questo formaggio pregiato. I ristoranti partecipanti offrono menu creativi che celebrano la tradizione culinaria italiana, rendendo l’evento un’occasione imperdibile per gli amanti del buon cibo.

Inoltre, il progetto Gourmantico coinvolge 21 ristoranti tra Bergamo, Monza Brianza e Sondrio, offrendo cene a prezzo fisso di 80€. Questa iniziativa mira a rendere l’alta cucina lombarda più accessibile, permettendo a tutti di scoprire piatti raffinati e preparazioni di alta qualità.

Un viaggio tra sapori e tradizioni

Milano non è solo un luogo di nuove aperture, ma anche un punto di riferimento per la cucina tradizionale. Osteria Billis, gestita dai fratelli Billi, propone piatti tipici come la Lasagna alla Recco e gli Agnolotti al sugo Derthonese, celebrando la storia gastronomica del territorio. Ogni piatto racconta una storia, unendo ingredienti freschi e ricette tradizionali.

Infine, non dimentichiamo Nudo, un ristorante di Ibiza che porta a Milano i sapori della cucina mediterranea. Con un menu che varia da piatti di mare a salumi, Nudo rappresenta un perfetto esempio di come la cucina possa unire culture diverse, offrendo un’esperienza gastronomica unica.