La cicoria ripassata: un piatto tradizionale

La cicoria ripassata è un piatto tipico della cucina romana, apprezzato per il suo sapore unico e le sue proprietà nutritive. Questo contorno è spesso servito accanto a piatti di carne o come condimento per primi piatti. Tuttavia, la sua nota amara può risultare poco gradita a molti. Ma come possiamo rendere la cicoria ripassata più dolce e appetitosa? In questo articolo, esploreremo alcuni trucchi e suggerimenti per preparare questo piatto in modo che possa essere gustato da tutti.

Le proprietà benefiche della cicoria

Nonostante il suo sapore amaro, la cicoria è una verdura ricca di benefici per la salute. Contiene vitamine, minerali e antiossidanti che contribuiscono al benessere generale. È nota per le sue proprietà lassative e digestive, stimolando il funzionamento di reni, pancreas e fegato. Inoltre, aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue. Quindi, è importante trovare il modo di includerla nella nostra dieta, anche se il suo gusto può sembrare poco invitante.

Trucchi per ridurre l’amaro della cicoria

Uno dei metodi più efficaci per ridurre l’amaro della cicoria è quello di sbollentarla prima della cottura. Immergere la cicoria in acqua bollente per alcuni minuti e poi scolarla aiuta a eliminare parte dell’amaro. Un altro trucco è quello di aggiungere ingredienti dolci durante la preparazione, come un pizzico di zucchero o un po’ di miele, che possono bilanciare il sapore. Inoltre, l’aggiunta di ingredienti come l’uvetta o le noci può arricchire il piatto e renderlo più interessante.

Ricetta della cicoria ripassata

Per preparare la cicoria ripassata, inizia sbollentando la cicoria in acqua salata per circa 5-7 minuti. Scolala e lasciala raffreddare. In una padella, scalda dell’olio d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungi la cicoria e fai saltare per qualche minuto. Aggiungi un pizzico di sale, pepe e, se desideri, un cucchiaino di zucchero per bilanciare il sapore. Servi la cicoria calda, magari con una spolverata di formaggio grattugiato per un tocco finale.