Festa dell’Unità Bologna 2026: prezzi stabili e porzioni generose

La Festa dell’Unità 2026 ha aperto i battenti a Borgo Panigale nel parco Maurizio Cevenini riportando in città un appuntamento simbolo della fine dell’estate bolognese. Tra gli eventi politici e culturali, i ristoranti rimangono una delle principali attrazioni, con sette locali pronti ad accogliere i visitatori.

Quest’anno, però, i gestori devono fare i conti con un contesto economico difficile, che ha portato a una riduzione prevista degli incassi del 10% rispetto allo scorso anno.

Strategie per affrontare la crisi economica

Nonostante le previsioni non proprio rosee, i ristoranti della Festa dell’Unità hanno scelto di mantenere in larga parte i prezzi invariati optando per ritocchi mirati piuttosto che per rincari generalizzati. Il ristorante Bertoldo ad esempio, ha aggiustato i prezzi delle paste ripiene, mentre per i piatti più popolari come le tagliatelle al ragù e le gramigne il listino è rimasto lo stesso. Le tagliatelle al ragù restano a 9 euro, mentre i tortellini sono a 11,50 euro.

Anche la Trattoria da Noi ha deciso di mantenere i prezzi fermi, con un menù che include un antipasto misto a 9 euro e tagliatelle al ragù montanaro a 10 euro. La scelta di non aumentare i prezzi è dettata dalla volontà di non trasformare la cena alla Festa in una spesa troppo onerosa per famiglie e gruppi.

Novità e offerte speciali

Al Bar Borgo famoso per le crescentine appena sformate, i prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno, con una rarità che resiste: il caffè a un euro. Al pesce Borgo invece, è aumentato solo il prezzo del fritto misto da 15 a 16 euro, ma con porzioni più generose. Il risotto del marinaio è a 12 euro, mentre gli spiedini di calamari e gamberi sono a 16 euro.

Il Ristorante Tartufo delle Langhe che ha preso il posto dell’ex Alba, offre un menù in larga parte rinnovato con qualche lieve calo di prezzo. Le patate al forno ad esempio, sono passate da 5 a 4 euro. La scelta di mantenere prezzi accessibili sembra pagare, visto che già all’apertura i ristoranti iniziano a riempirsi.

L’impegno dei volontari

La Festa dell’Unità 2026 è anche un’occasione per i volontari che lavorano instancabilmente per garantire un servizio di qualità. Tra loro, molti giovani che uniscono lo studio al lavoro nelle cucine. La festa è un appuntamento importante non solo per la città, ma anche per chi vuole vivere un’esperienza di condivisione e impegno civile.

Nonostante le difficoltà economiche, la Festa dell’Unità 2026 a Bologna continua a essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo piatti tradizionali a prezzi accessibili e un’atmosfera unica. La scelta di mantenere i prezzi stabili e di offrire porzioni generose è una strategia che sembra funzionare, attirando visitatori e garantendo un’esperienza piacevole a tutti.