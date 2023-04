Quanto costa mangiare da Five Guys a Milano: menù e prezzi

Quanto si spende per mangiare un hamburger o un hot dog nel fast food Five Guys a Milano? Menù e prezzi aggiornati al 2023.

Five Guys è un noto fast food statunitense specializzato nella vendita di specialità tipiche dello street food americano, quali hamburger, hot dog, patatine fritte e frappé. Il primo negozio venne aperto nel 1986 a Arlington da Jerry Murrell e sua moglie Jania. Il nome Five Guys faceva inizialmente riferimento a Jerry e ai suoi 4 figli, a cui se ne aggiunse un quinto dopo 2 anni dall’apertura. Oggi, sono i fratelli Murrell, gli attuali “Five Guys”, a portare avanti l’azienda di famiglia, che nel frattempo si è espansa fino a raggiungere le 1700 sedi in tutto il mondo.

In Italia Five Guys ha aperto il primo ristorante a Milano in Corso Vittorio Emanuele II nel 2018 e il secondo presso la stazione di Roma Termini nel 2021. In seguito, nel 2022 sono state aperte nuove sedi nel capoluogo lombardo: in Corso Buoenos Aires, in via Dante e in via Torino.

Siete curiosi di sapere quali prodotti sono presenti nel menù di Five Guys e quanto si spende mediamente per mangiare uno dei loro panini? Proseguite la lettura per scoprirlo!

Menù e prezzi

Il menù di Five Guys è suddiviso in 3 principali categorie: burger, hotdog e sandwich. Naturalmente, in aggiunta è possibile ordinare anche altri prodotti, come le patatine fritte e bevande di vario tipo, tra cui anche il Milkshake in vari gusti, al prezzo di 5,95 €.

Burger

I burger sono indubbiamente il prodotto di punta di Five Guys e vendono proposti in 4 varianti diverse: hamburger, cheeseburger, bacon burger e bacon cheeseburger, ordinabili nel formato classico o nel formato mini.

Ogni burger viene preparato con pane al sesamo e carne di manzo cotta alla griglia, a cui può essere aggiunto anche uno o più topping a scelta tra salse e verdure.

La differenza di prezzo tra i due formati è di 3 €. Si spendono 11,45 € per un hamburger classico, a salire 13, 45 € per il cheeseburger e il bacon burger, fino a un massimo di 15,45 € per il bacon cheeseburger.

Hot dog

Un’altra specialità che è possibile gustare da Five Guys è il classico hot dog americano, preparato con wurstel di manzo grigliati e caramellati in superficie.

Il menù include le varianti al formaggio, al bacon e al formaggio e bacon. Anche in questo caso, è possibile scegliere di aggiungere verdure e salse a piacere.

Il prezzo parte da 7,95 € per l’hot semplice e sale a 9,95 € e 11,95 € per le varianti con formaggio e bacon.

Sandwich

Se si vuole gustare da Five Guys qualcosa di vegetariano, si può optare per il tramezzino con verdure, preparato di base con pane ai semi di sesamo, cipolle, funghi e peperoni verdi grigliati, alternati a strati di lattuga e pomodori. Lo stesso tramezzino è disponibile anche nella versione con formaggio americano. Il prezzo è rispettivamente di 6,45 € e 8,45 €.

Oltre alle opzioni vegane e vegetariane sono disponibili in menù anche i sandwich classici come il BLT con bacon, lattuga e pomodoro (10,45 €), anche nella versione con formaggio (12,45 €), e il sandwich al formaggio grigliato (8,45 €).

Patatine fritte

Le classiche patatine fritte da Five Guys sono proposte in due principali varianti: in stile Five Guys (tagliate a mano e fritte in olio di arachidi, croccanti fuori e morbide dentro) e in stile Cajun, condite con l’omonimo mix di spezie composto principalmente da paprica dolce, cipolla, peperoncino e pepe di Caienna.

Il prezzo varia in base al formato: 5,25 € per il formato piccolo, a salire 6,25€ per quello classico e infine 7,25 € per il formato grande.