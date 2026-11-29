Una focaccia lievitata al cacao, morbida e con amarene e cioccolato sulla superficie, da servire a colazione, a merenda o come dolce da condividere.

La focaccia al cacao è una focaccia dolce lievitata, soffice e alveolata, con cacao amaro nell’impasto e amarene e gocce di cioccolato fondente sulla superficie. È una variante della focaccia classica che unisce il gusto leggermente amaro del cacao alla dolcezza delle amarene.

Nonostante il colore e il profumo, non è una torta al cioccolato. L’impasto contiene pochissimo zucchero e conserva la consistenza elastica della focaccia. La base è leggermente croccante, mentre l’interno resta morbido.

Ingredienti e dosi

Per una teglia da 20×32 cm servono 170 gr di acqua, di cui 10 gr usati per sciogliere il cacao e lo zucchero, più farina, lievito, cremina al cacao, sale, olio, amarene sciroppate denocciolate e gocce di cioccolato.

Impasto e lievitazioni

Per prima cosa sciogliete il cacao e lo zucchero con i 10 gr di acqua presi dal totale. In una ciotola unite farina e lievito sbriciolato, poi incorporate la cremina al cacao e infine sale e olio.

Fate un giro di pieghe e lasciate lievitare in ciotola coperta con pellicola per alimenti fino al raddoppio del volume. L’impasto è piuttosto idratato, quindi richiede un po’ di pazienza ma non presenta particolari difficoltà.

Riprendete l’impasto, trasferitelo nella teglia leggermente unta di olio e stendetelo con le mani. Lasciate lievitare di nuovo fino al raddoppio.

Cottura e servizio

Distribuite sulla superficie le amarene e le gocce di cioccolato. Cuocete per circa 20 minuti in forno ventilato preriscaldato a 230°C.

La focaccia si può servire a colazione, a merenda o come dolce da condividere, magari ancora leggermente tiepida, quando il cioccolato è morbido e le amarene profumano di più.